10.12.2019

Freude bei Rennertshofens First Responder und Elisa

Die Rennertshofener Metallverarbeitung Simon und die Donau-Apotheke spenden

Rennertshofens First Responder und der Nachsorgeverein Elisa dürfen sich über 1000 und 500 Euro Spenden freuen.

„Statt vieler kleiner Geschenke an Kunden geben wir heuer lieber eine große Spende an die First Responder“, sagten sich Juniorchef Michael und Senior Ernst Simon (rechts) von der Rennertshofener Metallverarbeitung Simon. Auch Apotheker Ivo Gropper hatte dieselbe Idee. Sein Rennertshofener Filialleiter von der Donau-Apotheke Martin Brüger (links) überbrachte kürzlich dem Vorsitzenden der First Responder, Allgemeinarzt Lutz Mayer, einen Scheck über 500 Euro. Denselben Betrag spendete auch die Metallverarbeitung Simon. Lutz Mayer bedankte sich bei den Spendern. Das Geld kommt gerade jetzt wie gerufen, meinte er, denn das Life-Pack, eine Wiederbelebungstasche mit EKG und Defibrillator, müsse dringend repariert werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 2700 Euro. Für ein neues Gerät müsste der Verein sogar über 7000 Euro aufbringen. Die Metallverarbeitung Simon spendete sogar noch einmal: Elisa, der Verein zur Familiennachsorge, darf sich ebenfalls über 500 Euro freuen. (mg)

