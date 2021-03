15:20 Uhr

Fridays for Future in Neuburg: "Keine leeren Versprechungen mehr!"

Bei Schneeregen hat die Neuburger Fridays-for-Future-Gruppe am Freitag in Neuburg protestiert

Plus Auch die Neuburger Fridays-for-Future-Aktivisten haben sich am globalen Klimastreik beteiligt. Die Pandemie zwang die Gruppe zu einer ungewohnten Protestform.

Von Michael Kienastl

Seit fast einem Jahr haben sie angesichts der Pandemie keine Protestaktion mehr organisiert. Und auch für globalen Klimastreik am Freitagnachmittag musste die Neuburger Gruppe von Fridays & Parents for Future- kreativ sein. „Es ist schon anders, ungewohnt“, sagt Aktivistin Mona Wolbert. „Aber wir wollen nicht gegen die eine Krise kämpfen und die andere befeuern“.

Mit Plakaten am Neuburger Schrannenplatz protestierte die Gruppe gegen den Klimawandel

Soll heißen: Bei dem Engagement gegen den Klimawandel dürfe man die aktuelle Pandemie nicht vergessen und deswegen sollten auch möglichst wenige Menschen persönlich zum Schrannenplatz kommen. Stattdessen konnten im Vorfeld an verschiedenen Stellen Plakate abgeben werden – unter anderem bei der Markthalle am Schrannenplatz oder bei der Bäckerei Kaltenstadler – die dann bei immer wieder unterbrochenem Schneeregen und winterlichen Bedingungen am Freitagnachmittag auf dem Schrannenplatz verteilt wurden. Circa 70 Stück sind dadurch zusammengekommen, wie Wolbert sagt. Eine ähnliche Aktion gab es am Freitagnachmittag auch in Schrobenhausen. Unter dem Motto „Keine leeren Versprechungen mehr“ gab es laut Fridays for Future weltweit Proteste in mehr als 800 Städten – 270 davon in Deutschland. „Es findet ein Gipfel nach dem anderen statt, aber nichts bewegt sich“, sagt Wolbert enttäuscht. Die Neuburger fordern somit unter anderem ein Ende der Subventionen fossiler Energien und ein jährliches verbindliches CO2-Budget.

8 Bilder Fridays for Future in Neuburg Bild: Mona Wolbert

Fridays for Future wird häufig nur mit Jugendlichen in Verbindung gebracht. Aber Rosemarie Spichtinger hält dagegen. „Ich fühle eine Verantwortung für meine Enkelkinder und ihre Generation und habe eine ohnmächtige Wut verspürt, die ich bei solchen Protesten kanalisieren kann“, sagt die 70-jährige Neuburgerin.

Auch wenn die Gruppe in den vergangenen zwölf Monaten keine Protestaktion durchführen konnte, war sie trotzdem nicht untätig. So wurde eine Petition gestartet, mit der sichere Geh- und Fußwege für Neuburg gefordert wird. 1600 Menschen haben sie unterschrieben. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist außerdem das Moor im Schuttertal, auf dem der FC Nassenfels ein Sportgelände errichten will. Fridays & Parents for Future hat dagegen die Petition „Rettet das Moor im Schuttertal“ gestartet.

