Frischer Anstrich für das Jugendheim in Rohrenfels

Das vor rund 24 Jahren in Eigenleistung von der Jugendgruppe Rohrenfels errichtete Jugendheim wird derzeit von Grund auf renoviert – ebenfalls in Eigenleistung der Aktiven.

Plus In Rohrenfels werkeln rund 30 junge Leute an ihrem Vereinsheim. Das Engagement weiß auch der Gemeinderat zu schätzen.

Von Andrea Hammerl

Fleißig am Renovieren ist die Jugendgruppe Rohrenfels. Im circa 24 Jahre alten Jugendheim wird eifrig gewerkelt, Decke, Kachelofen und Wände werden frisch gestrichen, die Elektrik samt Lampen erneuert, die Einrichtung überarbeitet, das Bad neu gefliest sowie die Terrasse ausgebessert. Rund 1700 Euro wurden bereits für Materialien ausgegeben, die Arbeiten erbringen die 30 Aktiven, darunter etwa ein Viertel weiblich, in Eigenleistung. Etwa 100 Arbeitsstunden werden zusammenkommen, schätzt Andreas Huber, der seit einem Jahr als Vorsitzender der Jugendgruppe fungiert.

Andreas Huber, Alex Wolf und Johannes Hunecker (von links) bauen ein DJ-Pult zusammen. Bild: Andrea Hammerl

Mit seinem Vize Maximilian Mitterbauer, Kassier Sebastian Lutz, Schriftführer Kevin Müller und den Beisitzern Alex Walter und Fabian Grädler sowie den Kassenprüfern Johannes Hunecker und Moritz Schultz hat er die Jugendgruppe wieder in Schwung gebracht, etwa 30 Neumitglieder konnten seitdem gewonnen werden, sodass der Verein jetzt rund 80 Mitglieder hat. Der Zustand des Jugendheims hatte deutlich zu wünschen übrig gelassen. Über Jahre war nur das Nötigste gemacht worden. „Letztes Jahr haben wir dann gesagt: Lasst uns mal was machen“, erzählt Huber. „Zunächst war nur vom Streichen die Rede“, ergänzt Hunecker. Dann aber kam eins zum anderen. Die Decke erstrahlt schon in kräftigem Blauton, und auch der Kachelofen hat einen neuen Anstrich erhalten. Ein DJ-Pult ist am Entstehen und die Lampen kommen auch an die Reihe.

Der Gemeinderat unterstützt die Arbeit des Jugendgruppe finanziell

Der Gemeinderat Rohrenfels goutierte in seiner Sitzung das Engagement der jungen Leute und beschloss nach kurzer Diskussion, die Materialkosten in voller Höhe zu übernehmen. Den letzten Zuschuss hatte die Gemeinde dem Verein zur Außensanierung vor vier Jahren gegeben. Helmut Kriegl sprach sich dafür aus, die kompletten Materialkosten zwar zu übernehmen, aber in Zukunft besser zu kontrollieren, sodass solche Schäden gar nicht erst entstehen.

„Der neue Vorstand ist sehr engagiert und bemüht, einen Treffpunkt für alle Jugendlichen der Gemeinde zu schaffen“, brach Bürgermeisterin Manuela Heckl eine Lanze für die Jugend. Wenn an Dritte vermietet wird, dann werde ein Übergabeprotokoll erstellt. Die Gemeinderäten waren sich einig, dass die Jugend unterstützt werden sollte, und wenn einmal etwas vorkomme, gehöre das zum Erwachsenwerden dazu.

