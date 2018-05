vor 34 Min.

Frischer Wind im Schulamt

Klaus Sterner hat seine Stelle als Schulrat am Schulamt Neuburg-Schrobenhausen angetreten. Der 45-Jährige war Rektor in Lenting und kommt aus Eichstätt.

Von Norbert Eibel

Frischer Wind weht seit dieser Woche durch das Schulamt mit Sitz am Landratsamt in Neuburg. Verantwortlich dafür ist Klaus Sterner. Der 45-Jährige steht seit Mittwoch Schulamtsdirektorin Ilse Stork zur Seite. Als Stellvertreter ist er künftig unter anderem für eine ganze Reihe von Grund- und Mittelschulen im Landkreis zuständig.

Der neue Schulrat tritt im Landkreis die Nachfolge von Barbara Keppeler an, die in Günzburg einen heimatnäheren Arbeitsort gefunden hat. Sterner, aufgewachsen in Wolkertshofen, lebt in Eichstätt und war zuvor rund acht Jahre lang Rektor beziehungsweise Konrektor an der Grund- und Mittelschule Lenting und in dieser Funktion für 550 Schüler verantwortlich. Bis 2010 war er Konrektor an der Mittelschule Eichstätt-Schottenau und unterrichtete dort seit 1997. Künftig wird er für wesentlich mehr Schüler zuständig sein, insgesamt besuchen die 25 Grund- und Mittelschulen im Kreis rund 5000 Schüler, die von 450 Lehrkräften unterrichtet werden, davon 40 Anwärterinnen und Anwärter. Auch die Beurteilung der Referendare fällt in seinen Aufgabenbereich. Stork und ihr neuer Kollege werden sich das Einsatzgebiet aufteilen. Während die Direktorin für die Schulen in den Städten Neuburg und Schrobenhausen sowie in Königsmoos und Berg im Gau zuständig ist, übernimmt Sterner den Rest. Zu seinen Pflichten zählt zudem der Arbeitskreis Schule und Sport, der Themenbereich Fragen der Mittelschule und die Verkehrserziehung.

„Ich freue mich auf eine neue Aufgabe, eine ganz neue Herausforderung. Diese Tätigkeit ist ein neuer Schritt für mich, quasi ein Blick über den Tellerrand“, ging Sterner nach seinem Antritt frisch ans Werk. Hohe Motivation wird der neue Schulrat auch brauchen, denn eine wichtige Präferenz am Schulamt ist das Stopfen von Löchern in der Personaldecke. Obwohl die Schülerzahlen in jüngster Zeit stabil blieben, mit leichter Tendenz nach oben, mehr Lehrer würden immer gebraucht, sagt Ilse Stork. Neben der mobilen Reserve und dem ein oder anderen reaktivierten Pensionär setzt man seitens des Kultusministeriums seit geraumer Zeit auf die Sonderqualifikation von Realschul- und Gymnasiallehrer, die an Grund- oder Mittelschulen unterrichten möchten. Mittlerweile gebe es zwölf Kolleginnen und Kollegen im Landkreis. „Wir werden diese Maßnahme fortsetzen“, kündigt die Schulamtsdirektorin an.

Eine Herausforderung ist alle Jahre der Übertritt der Viertklässler an weiterführende Schulen. Die Übertrittsnoten – 2,33 fürs Gymnasium und 2,66 für die Realschule – wurden just Anfang Mai bekannt gegeben. Schüler, die den Notenschnitt nicht erreicht haben, können noch in den Probeunterricht gehen. Noch seien deshalb keine absoluten Übertrittzahlen bekannt, sagte Stork. Eine Aufgabe zum neuen Schuljahr ist zudem die Nachbesetzung der beiden Leitungsstellen an der Schwalbangerschule und in Rennertshofen. In Neuburg geht Rektorin Maria Platzer in Ruhestand, in der Marktgemeinde Marianne Stößl.

