Friseurinnung präsentiert die Trends der Saison

In einer Schau zeigt die Friseurinnung Neuburg-Schrobenhausen Haar-, Mode- und Make-up-Trends. Was im Frühjahr und Sommer besonders angesagt ist.

Von Xaver Habermeier

Grafische Kurzhaarfrisuren mit harten Konturen, konkave Ponyschnitte mit abgerundeten Seitenpartien oder langes Haar im Stile Katja Ebsteins. Bei den Herren unkomplizierte Kurzhaarschnitte, konvexe Formschnitte mit wild ins Gesicht geschnittenen Fransen und Sommermähnen. „Die neuen Frisuren führen in eine Zeitreise zurück in die Siebzigerjahre“, beschrieb Innungsobermeisterin Manuela Wittek bei der Frisurenmodenschau die neuen Trends. Die Präsentationen der vorgefertigten Modelle und die Livevorführungen machten am Sonntagabend richtig Lust auf die wärmeren Monate.

„Trendy Shag“ nennt sich die Frisur mit Pony und langen Nackenpartien. Bild: Xaver Habermeier

Der Zentralverband des Deutschen Frisurenhandwerks entwirft zweimal im Jahr neue Trends der Saison. Der Herausforderung, die Neuigkeiten gleich umzusetzen, stellt sich die Friseur- und Kosme-tikinnung Neuburg-Schrobenhausen seit Jahren in Modenschauen. Dabei verwandeln Scheinwerfer und Sound aus der Konserve sowie frisch gestylte Modelle den Schlosssaal im Sporthotel Rödenhof in einen Laufsteg. Dazu moderierte Obermeisterin Wittek den Abend mit ansteckendem Esprit und Leidenschaft für ihren Beruf und führte mit fachlichen Tipps und Infos durch das Programm. „Wir Friseure sind Künstler und können aus allem etwas zusammenstellen und fertigen“, betonte sie und leitete den Abend mit einer Modenschau von der Neuburger Boutique Tres Chic und dem Schrobenhausener Modeladen SoWa ein.

Modenschau Rödenhof: Der Trend geht zu leichten Stoffen

Sofort wird sichtbar, der neue Trend mit bunten Farben, leichten Stoffen sowie knieumspielenden Röcken sehnt die wärmere Saison herbei. Zu den Trendfrisuren nimmt Manuela Wittek die 100 Frauen und Männer im Publikum mit auf eine Zeitreise in das Jahrzehnt der Discobewegung, Hippies und des Glamourrocks. Im Stile legendärer Musikgruppen wie die Rolling Stones, Donna Summer oder Abba setzt die neue Kollektion auf typische 70er-Looks auf den Köpfen und kombiniert Föhnwellen und Stufenschnitte mit Flower-Power-Outfits. „Erlaubt ist, was gefällt“, sagt die Obermeisterin und deutet auf verschiedene Varianten, von rockig, lässig und bis hin zu lockig.

Grafische Kurzhaarschnitte sind in diesem Jahr besonders angesagt. Bild: Xaver Habermeier

Auf die Präsentation vorgefertigter Modelle folgten Livevorführungen mit den neuesten Frisurentrends der Saison. Bei den Frauen sind es „Modern Wedge“ (Kurzhaar), „Trendy Shag“ (Pony mit Nackenpartien) und „Red Seventies“ (Langhaar mit individuellem Chic). Die Herren tragen in der wärmeren Saison „Short Statement“ (unkomplizierter Kurzhaarschnitt), „Undone Look“ (Konvexer Schnitt mit Fransen) sowie „New Vokuhila“ (Sommermähne). Bei allen Frisuren empfehlen die Fachleute zwischendurch Farbveränderungen. Was all die neuen Trends noch ausmacht, bringt Wittek mit „Ein Haarschnitt und dabei gleich mehrere mögliche Variationen“ auf den Punkt. Abgerundet wurden die Schauen mit neuesten Make-up Techniken.

