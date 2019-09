vor 38 Min.

Frisurentrends im Rödenhof präsentiert

Soll es ein Bob sein oder ein „Buzz“ oder gar ein „Quiff“? Die Friseur- und Kosmetikinnung Neuburg-Schrobenhausen weiß, was kommt, was geht und was bleibt.

Von Ilse Lauber

Das Beruhigende vorab: Den einen Trend gibt es in der Damen-Haarmode für Herbst und Winter nicht. Von ganz kurz bis ganz lang ist alles erlaubt, was gefällt, was der Frau mit Lust auf Veränderung gut steht und was bei der jeweiligen Haarstruktur gut geht. Egal, ob ein raspelkurzer androgyner Schnitt für junge Frauen oder wilde, prachtvolle Locken - ein absolutes „Muss“ ist nicht auszumachen, Individualität ist Trumpf, jede kann nach ihrer Fasson selig werden.

Volumen am Oberkopf, kurz an den Seiten - das wirkt dynamisch und sportlich. Bild: Ilse Lauber

Frisurentrends und Modenschau im Rödenhof

Eine große Bandbreite an Haarstyles für Damen und Herren wurde dem Fachpublikum und interessierten Besuchern bei der Schau des Modebeirats der Friseur- und Kosmetikinnung Neuburg-Schrobenhausen am Sonntagabend im Sporthotel Dünstl in Rödenhof präsentiert, umrahmt von einer Modenschau von „Très Chic“ mit den neuesten Fashion-Trends. In der Mode ist es heuer eindeutiger, was absolut „in“ ist: Animal Prints, Karo- und Hahnentrittmuster und vor allem: viel Farbe. Rot und Gelbtöne sowie Petrol dominieren auf der Farbpalette, Ton in Ton oder frech kombiniert und stets von der Kopfbedeckung über die Accessoires bis hin zu den Schuhen perfekt abgestimmt. Für alle Lebenslagen und Anlässe - vom korrekten, aber supermodischen Bürooutfit im Hahnentrittmuster in Rot und Schwarz bis hin zum lässigen Hippiekleid in bunten Farben - hatte die Modenschau teils alltagstaugliche, teils extravagantere Looks in petto.

Und was passt nun in puncto Haartracht dazu? „Die progressiven Trendlooks für den Winter verkörpern Mut, Entschlossenheit und Selbstvertrauen“: So sieht es der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks. Ein Evergreen bei den Damenfrisuren ist der Bob, der den meisten Frauen gut zu Gesicht steht, ob als Short Bob oder Pagenschnitt oder in einer längeren Version, glatt oder wellig, genauso wie der Pony. „Ponys kommen immer wieder, mal voller, mal dünner“, stellte Obermeisterin Manuela Wittek in ihrer Moderation fest. In dem Live-Teil des Abends demonstrierten vier Friseurmeister und -meisterinnen ihr Können vor dem Fachpublikum, das konzentriert aufpasste, was die Kollegen da zauberten.

Live-Schnitt vor Publikum: Friseurmeisterin Manuela Gleß in Aktion. Bild: Ilse Lauber

Frisurentrends: Das ist bei den Männern angesagt

Nach den Damen waren die Herren an der Reihe. Neu bei ihnen: der sogenannte „Buzz Cut“ mit einer runden, fülligen Ponypartie und der „Quiff“, der vor allem bei der jüngeren Generation beliebt ist, ein dynamischer Look mit Locken und Wellen. Für ein natürliches Volumen werden hier Stylingprodukte eingesetzt, mit denen die Längen am Oberkopf in Form gebracht werden. Prominentes Beispiel für diesen Haircut: der ehemalige Fußballspieler David Beckham, wie seine Frau Victoria bekanntlich eine Stil-Ikone.

Am Ende der Veranstaltung stand ein weiteres Highlight: Bei einem Hochzeits-Special bekamen vier junge Damen ebenfalls live vor Ort aufwendige Hochsteckfrisuren, darunter auch eine mit einer handgelegten Wasserwelle, die nur mit der Hand und dem Kamm geformt wird. Von den geschickten Händen der Friseurinnen in wunderschöne Bräute verwandelt, führten sie ihre klassischen weißen Roben sowie ein beerenfarbenes langes Kleid vor und legten mit den „Bräutigamen“ sogar eine witzige Tanz-Performance aufs Parkett.

