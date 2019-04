18.04.2019

Fritz Müller bleibt Chef der CSU-Senioren

Als Kreisvorsitzender einstimmig bestätigt

Die CSU-Senioren-Union bleibt auch nach den Neuwahlen unter der bewährten Führung: Fritz Müller wurde als Kreisvorsitzender bestätigt.

Zuvor hatte er an die sechs Veranstaltungen im vergangenen Jahr erinnert: Die Parteimitglieder sahen sich das Unternehmen Rollrasen Schwab und die Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint an, sie nahmen an einem politischen Tagesseminar zum Brexit und zur Altersdiskriminierung teil, sie informierten sich am Institut für Fischzucht in Starnberg und feierten ihren Jahresabschluss auf dem Kalvarienberg in Pobenhausen. Eine Umfrage in Pflegeheimen zum Thema „Wo drückt der Schuh?“ habe Aufschluss über die Probleme und Anliegen im Pflegebereich gegeben. Die bisherigen politischen Vorgaben seien, berichtete Müller vom Ergebnis, nicht zielführend, den Pflegenotstand fühlbar zu verbessern. Der Kreisvorstand habe daher einen Antrag an die Beschlussorgane der CSU auf Bezirks- und Landesebene zur Wiedereinführung eines Sozialen Jahres für Frauen und Männer gestellt. Wie Kreisvorsitzender Fritz Müller weiter berichtete, sei dieser Antrag angenommen worden und in den politischen Gremien in Bearbeitung.

Elfriede Müller berichtete in ihrer Funktion als Seniorenbeauftragte im Kreistag über Schwerpunkte im Kreishaushalt, über die Arbeit der Seniorenräte und des Pflegetisches. Sie wurde ebenfalls einstimmig als Kandidatin für die CSU-Kreistagsliste nominiert.

Maximilian Federhofer von der Hanns-Seidel-Stiftung übernahm schließlich den politischen Part der Senioren-Veranstaltung. „Die Bedeutung der Europawahlen für das politische System der Bundesrepublik Deutschland“ war sein Thema. Sein Referat gab Einblicke in die geschichtliche Entwicklung der Gründungsphasen zur Europäischen Union von der Stunde Null im Mai 1945, über die Montanunion bis zur gegenwärtigen Situation des Brexit. Es gebe viele Mythen über die EU, so der Referent, wie etwa ihre Regulierungswut, Euro als Teuro oder Deutschland als größter Zahlmeister. Friedenssicherung und wirtschaftliche Prosperität mit einem Exportanteil von 65 Prozent in die EU-Staaten würden aber stärker wiegen und unseren Wohlstand sichern. Sein Fazit: „Mit der Europawahl eine starke Zukunft bauen.“ (nr)

