Fröhlich tanzt das Gesinde auf dem Neuburger Schloßfest

Plus Den Bauerntänzern entwachsen, gründeten die Macher einfach eine neue Gruppe. Was „Ottheinrichs fröhliches Gesinde“ auf dem Neuburger Schloßfest zu bieten hat.

Das Neuburger Schloßfest feiert heuer ein Jubiläum. Zum 25. Mal findet das Fest der Renaissance vor der historischen Kulisse der Altstadt statt. Die Neuburger Rundschau stellt bis zum Schloßfest einige Gruppen vor.

Der Name ist Programm bei „Ottheinrichs fröhlichem Gesinde“. Lustig geht es zu bei der Truppe, die mit ihren beschwingten Tänzen und der ausgelassenen Musik das Bürgertum zu Zeiten Ottheinrichs repräsentiert. Zu Bassflöte, Trommeln, Schalmei, Piccoloflöte und Tamburin werden Tänze der Renaissance authentisch wiedergegeben. Und auch Lieder aus dieser Epoche werden gesungen.

Inzwischen ist die Bühne in der Josefstraße die Heimat der Gruppe. Eintritt wird keiner verlangt, die Zuschauer geben am Ende der Aufführung eine Spende. Bild: Xaver Habermeier

Das „fröhliche Gesinde“ sucht dafür bewusst nicht die große Bühne. Zwei Mal am Tag treten sie auf der kleinen Bühne in der Josefstraße auf. Die Zuschauer zahlen keinen Eintritt, sondern am Ende der 20-minütigen Aufführung geht ein Hut rum und jeder Zuschauer gibt einfach so viel er mag.

In den Anfangsjahren tanzte die Gruppe beim Schloßfest einfach mitten auf den Straßen

In den Anfangsjahren hat die Gruppe einfach mitten auf den Straßen der Altstadt getanzt. „Das waren noch Zeiten“, erinnert sich Roland Eymold. Heute geht das nicht mehr. Zu viele Besucher schieben sich durch die Gassen der Altstadt, für Auftritte ist da kein Platz mehr.

Roland Eymold war es auch, der 1992 „Ottheinrichs fröhliches Gesinde“ gründete. Mit dem Steckenreitertanz hat seine „Schloßfest-Karriere“ einst angefangen. Es folgten die Bauerntänzer, aber dann war Schluss. Den Bauerntänzern entwachsen, tat sich ein Loch auf. „Aber beim Schloßfest nicht aktiv mitwirken – das geht ja gar nicht“, dachten sich Roland Eymold und seine Tanzpartnerin Manuela Kellner. Deswegen gründeten sie einfach selbst eine Tanzgruppe – für Erwachsene. „Ottheinrichs fröhliches Gesinde“ war geboren.

Beim Schloßfest 1993 hatte „Ottheinrichs fröhliches Gesinde“ seinen ersten öffentliche Auftritt

„Wir hörten uns in Neuburg um, wer Lust hat mitzumachen“, berichtet der 53-Jährige. Tänzer waren schnell gefunden und auch Musiker kamen bald einige dazu. Beim Schloßfest im Jahr 1993 folgte der erste öffentliche Auftritt. Zu den Gründungsmitgliedern damals gehörten neben Roland Eymold und Manuela Kellner, Inga Kienmoser, Kerstin Schäfer, die heute noch mit dabei sind, sowie Stefan Strekl, Michael Mayerhofer und Carsten Deni, die inzwischen ausgestiegen sind.

Die Gruppe ist in den vergangenen Jahren deutlich angewachsen. Inzwischen sind es über 30 Personen bestehend aus Tänzern, Musikern, Lagerwachen und Gefolgsleuten. Rechts in den roten Gewändern die beiden Gründer der Gruppe Roland Eymold und Manuela Kellner. Bild: Roland Eymold

In diesem Jahr tanzen sechs Paare, dazu spielen 13 Musiker. Um das Einstudieren der Tänze kümmert sich von Anfang an Manuela Kellner und um das Musikalische Neuburgs Stadtrat Markus Haninger, der ebenfalls seit vielen Jahren bei der Gruppe dabei ist. Wer mitmachen möchte, ist jederzeit willkommen, sagt Eymold. Jeden Dienstag trainiert die Gruppe um 19 Uhr im Integra-Café.

Die Vorführung auf dem Neuburger Schloßfest nennt sich „Tanz auf dem Markt“

„Tanz auf dem Markt“ nennt sich der Auftritt von „Ottheinrichs fröhlichem Gesinde“. Er findet jeweils an den beiden Freitagen um 19 Uhr sowie an den beiden Samstagen und Sonntagen jeweils um 17 und 19 Uhr auf der Bühne in der Josefstraße statt.