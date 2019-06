00:34 Uhr

Fronleichnam in Eichstätt

Warum die katholische Kirche diesen Tag feierlich begeht

Am Donnerstag ist Fronleichnam. In vielen Gegenden ziehen Prozessionen durch die Straßen, vorbei an geschmückten Häusern und an mit Blumen verzierten Altären. Im Mittelpunkt des „Hochfests des Leibes und Blutes Christi“ steht die Verehrung der Gegenwart Christi in den eucharistischen Gestalten des Brotes und Weines.

Die Stadtkirche Eichstätt begeht das Fronleichnamsfest mit einem Gottesdienst im Dom und der anschließenden Prozession durch die Innenstadt. Die Feier beginnt um 7.45 Uhr mit der Fronleichnamsmesse, die Bischof Gregor Maria Hanke zusammen mit den Priestern der Stadt zelebriert.

Nach der Eucharistiefeier wird das Allerheiligste in der Monstranz durch die Straßen der Stadt getragen, um den Segen in alle Häuser und zu allen Bewohnern der Stadt zu bringen. Es soll gleichzeitig für alle Menschen am Rande des Weges ein Zeichen dafür sein, dass der Glauben nicht allein als eine Privatsache verstanden wird. Das erklärt das Bistum in einer Mitteilung. Der Name Fronleichnam leitet sich vom mittelhochdeutschen „vrône lîcham“ für „des Herren Leib“ ab.

Der Weg der Prozession muss in diesem Jahr aufgrund der Baustellensituation leicht abgewandelt werden. Er führt zunächst, wie gewohnt, vom Dom über den Residenzplatz zum Leonrodplatz, wo vor der Schutzengelkirche der erste Altar errichtet ist. Vom Leonrodplatz zieht die Prozession über die Luitpoldstraße, die Pedettistraße und über die Webergasse nach St. Walburg zum zweiten Altar. Von dort geht der Weg über die Westenstraße zum dritten Altar am Marktplatz. Mit dem Evangelium, den Gebeten des vierten Altars, dem eucharistischen Segen und dem „Te Deum“ findet die Prozession dann im Dom ihren Abschluss.

Wenn die Prozession den Dom verlassen hat, wird dieser wegen der Übertragung der Gebete und Gesänge nach außen, bis zur Rückkehr der Prozession, geschlossen. Sollte wegen schlechten Wetters die Prozession nicht stattfinden können, schließt sich an das Pontifikalamt eine eucharistische Andacht im Dom an. Zum Abschluss des Fronleichnamstages findet um 18 Uhr eine eucharistische Vesper mit Bischof Gregor Maria Hanke im Dom statt. (nr)

