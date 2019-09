24.09.2019

Früherer Uni-Präsident ist tot

Nikolaus Lobkowicz starb mit 88 Jahren

Der ehemalige Präsident der Uni Eichstätt-Ingolstadt (KU), Nikolaus Lobkowicz, ist tot. Das teilt die Universität mit. Er leitete die Hochschule von 1984 bis 1996. Lobkowicz starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren. „Seiner Weitsicht sind wesentliche Schritte zu verdanken, die die KU gemacht hat“, würdigt KU-Präsidentin Gabriele Gien den Verstorbenen. Unter seiner Federführung wurde die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät aufgebaut.

Lobkowicz wurde 1931 als Nachfahre eines alten böhmischen Fürstengeschlechtes in Prag geboren und emigrierte 1948 aus der Tschechoslowakei. Nach dem Abitur in der Schweiz studierte Lobkowicz Philosophie an den Universitäten Erlangen und Fribourg/Schweiz. 1971 wurde er zum Rektor der Universität München gewählt, 1984 wählte ihn die KU Eichstätt zu ihrem Präsidenten. (nr)

