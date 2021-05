Frühjahr belebt den Arbeitsmarkt in der Region Neuburg

Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es deutlich weniger Arbeitslose.

Die bereits im März erkennbaren Besserungstendenzen auf dem regionalen Arbeitsmarkt setzten sich im Berichtsmonat April fort. „Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen ging spürbar zurück“, fasst Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt, die jüngste Entwicklung zusammen.

Die Arbeitslosenquote in der Region im Ingolstadt liegt bei 2,7 Prozent

Im zu Ende gehenden Monat waren im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen insgesamt 8012 Bürger arbeitslos gemeldet, 613 weniger als im März, 441 mehr als noch vor einem Jahr. Dies hat einen Rückgang der Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte auf 2,7 Prozent zur Folge (Vorjahr: 2,6 Prozent). Zu beachten ist hierbei, heißt es in der Mitteilung der Arbeitsagentur, dass mit dem Monat April erstmals auf Vorjahreswerte Bezug genommen wird, die wie der aktuelle Monat, stark von der Pandemie beeinflusst waren. Festzustellen sei zudem, dass Langzeitarbeitslose sich schwertun, wieder in den Markt zurückzufinden.

Es sind weniger offene Stellen gemeldet als vor Corona

Was offene Stellen angeht sind insgesamt zwar gut 3300 Stellen zur Besetzung gemeldet, allerdings ist dies im Vergleich zum Vorkrisenniveau deutlich weniger. Dabei sind die einzelnen Branchen höchst unterschiedlich von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Vor allem in den Bereichen Gastgewerbe, Tourismus und Eventmanagement sind die Spielräume nach wie vor sehr gering.

Experten erwarten, dass sich die Wirtschaft bald erholen wird

Im April zeigten 61 Betriebe im Bezirk der Agentur für Arbeit Ingolstadt erstmalig Kurzarbeit an. Mit 6987 Anzeigen seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr bleibt das Kurzarbeitergeld nach wie vor ein zentrales Instrument zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes in der Krise. Führende Forschungsinstitute erwarten, dass sich die Wirtschaft im zweiten Quartal zu erholen beginnt. Dennoch werden wir die Folgen der Pandemie noch das ganze Jahr über spüren. Entscheidend ist, wie schnell die dritte Welle eingedämmt werden kann und vor allem, wie erfolgreich die Impfstrategie der Bundesregierung umgesetzt wird“, erklärt der Agenturchef.

Die Arbeitslosigkeit im April ging spürbar zurück. Ende des Monats wurden 1383 Personen als arbeitslos gezählt, 159 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der arbeitslosen Landkreisbürger um 21. Die Arbeitslosenquote verringerte sich gegenüber März um 0,3 Punkte auf 2,4 Prozent (Vorjahr: 2,5 Prozent). Der Bestand an vakanten Stellen beträgt 594, was zum Vormonat einen Anstieg um 55 bedeutet. (nr)

