vor 23 Min.

Für Heimaturlauber: Eine Touri-Tour durch Neuburg

Verstecken muss sich die Liste der Sehenswürdigkeiten in Neuburg nicht: Neben Schloss und Hofkirche hat die Stadt noch andere schöne Ecken zu bieten.

Es muss nicht immer Strand und Meer sein: Die Touristinfo bietet eine Tour durch Schloss und Altstadt an

Seit über zehn Jahren bietet das Amt für Kultur und Tourismus Erlebnistage für alle Daheimgebliebenen. Die ersten beiden Mittwoche sind bereits erfolgreich gelaufen, jetzt stehen am 21. und 28. August noch zwei weitere Termine an. Eltern und Kinder dürfen sich auf Blicke hinter die Kulissen sowie tierische Treffen freuen.

Los geht es jeweils um 9.45 Uhr an der Tourist-Information am Ottheinrichplatz in der Neuburger Altstadt. Dort erhalten die Teilnehmer die Tourtickets zum Preis von drei Euro für Kinder und acht Euro für Erwachsene. Pünktlich um 10 Uhr startet dann im Residenzschloss eine Entdecker-Führung, wobei vor allem jene Keller und Dachböden im Fokus stehen, die normalerweise für Besucher gesperrt sind.

Gleich danach wird im Rahmen einer Kurzführung ebenfalls im Schloss die Frage geklärt: Wieso finden wir Römer im Neuburger Residenzschloss?

Nach einer Mittagspause, die zur freien Verfügung steht, wird es tierisch. Ab 14.30 Uhr ist ein Rundgang mit Alpakas durch den Englischen Garten vorgesehen. Die kinderlieben Tiere können gestreichelt werden. Treffpunkt ist am Hallenbad-Parkplatz. Beendet ist Tour samt Tagesangebot gegen 15.30 Uhr. Anmeldungen zu den zwei verbleibenden Familienmittwochen sind ab sofort möglich. (nr)

Karten und detaillierte Infos gibt es bei der Tourist-Info unter 08431/55-240 oder per Mail an tourismus@neuburg-donau.de.