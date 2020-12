vor 17 Min.

Für Waldbesitzer gibt es Zuschüsse

Der WBV rät: Die Nachhaltigkeitsprämie so bald wie möglich beantragen.

Für Waldbesitzer gibt es zwei neue Förderprogramme: die „Nachhaltigkeitsprämie Wald“ und die „Investitionszuschüsse zur Digitalisierung und Technik für die nachhaltige Waldwirtschaft“. Das teilt die Waldbesitzervereinigung Neuburg-Schrobenhausen mit.

Allerdings ist die gute mit einer schlechten Nachricht verbunden: Das Digitalisierungs-Förderprogramm ist bereits ausgeschöpft. Nur Anträge, die bis 24. November im entsprechenden Förderportal abgeschlossen worden sind, können noch eingereicht werden.

„Nachhaltigkeitsprämie Wald“: Es gibt 100 Euro pro Hektar

Beantragt werden kann damit nur noch das Programm „Nachhaltigkeitsprämie Wald“. Insgesamt werden hier vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Anträge können nur online unter www.bundeswaldpraemie.de gestellt werden. Auch für Auskünfte bezüglich der Förderung ist der Fördergeber, die FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe) zuständig. Die entsprechenden Links gibt es auf der Homepage der WBV.

Die Anträge können bis zum 30. Oktober 2021 gestellt werden, solange die Fördermittel nicht ausgeschöpft sind. Aus diesem Grund rät die WBV, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben. Die Bundeswaldprämie wird flächenbezogen gewährt und beträgt für PEFC-zertifizierte Waldflächen 100 Euro pro Hektar. WBV-Mitglieder sind mit dem Mitgliedsbeitrag automatisch PEFC-zertifiziert. Zur Beantragung der Bundeswaldprämie muss ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden. Um diesen zu erhalten, können aus verwaltungstechnischen Gründen Anfragen an die Waldbesitzervereinigung ausschließlich per Mail (info@wbv-nd-sob.de) gestellt werden. Anfragen per Telefon und Fax sind nicht möglich. Die Ausstellung der Zertifikate ist mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden und nimmt deshalb einige Zeit in Anspruch. (nr)

