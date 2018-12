vor 41 Min.

Für die Kleinsten in der Klinik

„Soul of Mosaik“ sang für Frühgeborenenintensivstation

Der Gospelchor „Soul of Mosaik e.V.“ hatte im Juli ein Benefizkonzert für die Frühgeborenenintensivstation an der KJF Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg veranstaltet. Der Reinerlös von 1200 Euro wurde nun persönlich in Neuburg überreicht.

Der in Nandlstadt, Landkreis Freising, ansässige Chor hatte ein Herz für die Kleinsten in unserer Gesellschaft, den Frühgeborenen. Beim Benefizkonzert am 7. Juli veranstaltete der Gospelchor „Soul of Mosaik e.V.“ ein Konzert in Nandlstadt. Als Gäste traten damals die in Deutschland geborene US-Amerikanerin Cassandra Steen und der Musiker und Songwriter David Bruce Whitley aus Washington D.C. gemeinsam mit dem Chor auf und lieferten ein beeindruckendes Konzert ab.

Den Reinerlös von 1200 Euro brachten nun die 2. Vorsitzende Tina Lehmann und die Chorsängerin Daniela Schmitt nach Neuburg, da es ihnen ein Bedürfnis war, persönlich im Krankenhaus zu erscheinen.

Doch wie kam es eigentlich dazu, dass diese Spende aus dem Landkreis Freising den Weg nach Neuburg fand? Der Hintergrund dafür war eine persönliche Geschichte. Dies war der Grund, warum der gesamte Chor entschieden hat, für die Frühgeborenen zu singen, um so auch der Neuburger Klinik „Danke“ zu sagen. Die Assistentin der Geschäftsleitung, Ann-Kathrin Strehle, durfte die Spende entgegennehmen. Das Geld wird für die „Frühchen-Intensivstation“ verwendet. Wer den Chor nun mal live erleben möchte hat dazu am 16. Dezember in der Pfarrkirche von Rudelzhausen die Gelegenheit. (tbb)

