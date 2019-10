00:31 Uhr

Für die Umwelt sein Leben ändern

Landkreis Pfaffenhofen wird „Future Changer“

„Change the Future. Start today!“ – So lautet der Slogan der Kampagne, an der der Landkreis Pfaffenhofen im Oktober beteiligt ist. Es geht dabei darum, sein Leben ein bisschen umzustellen. Schon seit ein paar Tagen können sogenannte „Changer Points“ gesammelt werden. Wie man die bekommt? Zum Beispiel indem man fairen Kaffee trinkt, gemeinsam radeln geht oder lernt, Dinge zu reparieren. Die Ideen dafür, was man alles machen kann, gibt es im Internet. Der Landkreis Pfaffenhofen will ein Zeichen für „nachhaltige Entwicklung und lokalen Klimaschutz“ setzen. Landrat Martin Wolf sagt: „Die Bürger aus dem ganzen Landkreis sind aufgerufen, in den nächsten Wochen mitzumachen und den eigenen Lebensstil zu verändern. Wir können unsere Klimaschutzziele nur erreichen, wenn sich alle beteiligen und einen Beitrag leisten. Mit unserem Aktionsprogramm Klimaschutz bieten wir die Gelegenheit, die vielfältigen Aspekte des Klimaschutzes selbst umzusetzen. Change the Future ist ein tolles Instrument, sich selbst zu motivieren und neue Impulse für einen klimabewussten und nachhaltigen Alltag zu bekommen.“

Das Change-the-Future-Tool setzt Anreize, bereits mit kleinen Aktivitäten einen Beitrag zur großen Transformation zu leisten. Ziel des Online-Tools ist es, möglichst viele Bürger zu motivieren, über den eigenen Lebensstil nachzudenken und mit kleinen Aktionen die Zukunft mitzugestalten.

Das Tool wurde vom Klima-Bündnis im Rahmen des EU-Projekts „Change the Power – (Em)Power to Change“ entwickelt. Der Landkreis Pfaffenhofen ist seit dem Frühjahr Mitglied im größten europäischen kommunalen Netzwerk für mehr Klimaschutz. (nr)

Wer etwas für die Umwelt tun und mitmachen möchte, kann sich anmelden unter

www.change-the-future.eu

