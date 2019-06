vor 30 Min.

Für die gute Sache

Am Samstag gibt es die erste Eichstätter Ehrenamtsmesse. Wer helfen will, ist da genau richtig

Sich für eine gute Sache einsetzen: Wer diesen Wunsch hat, kann sich auf der ersten Eichstätter Ehrenamtsmesse an diesem Samstag, 29. Juni, informieren. Unter dem Titel „Engagement-Marktplatz“ lädt das Projekt „Mensch in Bewegung“ der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) in Kooperation mit der Stadt Eichstätt an diesem Tag auf den Domplatz und den Pater-Philipp-Jeningen-Platz ein. Ehrenamtlich getragene Organisationen aus der Region stellen ihre Arbeit vor.

Das Thema freiwilliges Engagement wird dabei laut KU aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Die Aussteller decken ein breites Spektrum ab: von Kultur, Jugend und sozialem Engagement über Kirche, Umweltschutz und Menschenrechte bis hin zu Wirtschaft und Katastrophenschutz. In Diskussionsrunden und kurzen Vorträgen bieten Lehrende und Studenten der KU Denkanstöße: beispielsweise zu politischem Interesse von Jugendlichen, Freiwilligendiensten im Ausland, studentischen Initiativen oder der Ausbildung zum Freiwilligenmanager.

Ein Begegnungscafé lädt dazu ein, sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen. So können sich die Besucher in entspannter Atmosphäre ein Bild von der vielfältigen Engagement-Landschaft Eichstätts machen. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Stadtkapelle, das Musiknetz Eichstätt, die Dommusik und der Verein Alte Musik Eichstätt. Für Kinder gibt es Spiele, Bastelaktionen und eine Hüpfburg. Das Projekt „Mensch in Bewegung“ der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Technischen Hochschule Ingolstadt wird im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Innovative Hochschule“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Eines der Ziele ist es, einen Beitrag zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in Uni und Region zu leisten. (nr)

Die Ehrenamtsmesse beginnt um 10 Uhr. Weitere Infos, auch zum Programm gibt es im Netz unter

www.mensch-in-bewegung.info

