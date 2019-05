vor 59 Min.

Für ein besseres Klima in die Pedale treten

Jetzt für das Stadtradeln anmelden

Noch sechs Wochen dann beginnt auch in Ingolstadt wieder das Stadtradeln. Die Aktion dauert heuer vom 30. Juni bis zum 20. Juli und in dieser Zeit heißt es: Rauf auf den Sattel und drei Wochen ordentlich in die Pedale treten. Es gilt, das Auto stehen zu lassen und sowohl beruflich als auch privat möglichst viele Strecken mit dem Radl zurückzulegen.

Mitmachen können im Prinzip alle. Die Ingolstädter, aber auch jene aus der Region, die auf der Schanz arbeiten, hier in einem Verein sind, zur Schule oder zur Uni gehen.

Das Stadtradeln ist eine deutschlandweite Aktion des „Klima-Bündnis“, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz. Das hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Bürger dieses Landes motiviert werden, möglichst viel Rad zu fahren. So sollen die Umwelt geschützt und die Gesundheit verbessert werden.

Der Kampagnenstart wird dieses Jahr beim 31. Biotopradwandertag des Umweltamtes der Stadt durchgeführt. Mit dabei ist Oberbürgermeister Christian Lösel, der am 30. Juni ab 9 Uhr selbst vom Theaterplatz aus die erste Runde drehen wird.

Die Stadt weist darauf hin, dass man – bevor es losgeht – nochmals sein Fahrrad prüfen möge: Ist es verkehrssicher? Funktioniert das Licht? Sitzt der Schutzhelm und ist die Kleidung im Verkehr gut sichtbar?

Anmelden kann man sich ganz unkompliziert über die Internetseite www.stadtradeln.de/ingoltadt. Wer keinen Netzzugang hat, kann sich telefonisch bei der Stadt unter der Rufnummer 0841 305-2350 registrieren und dort die geradelten Kilometer an das Koordinationsbüro „Stadtradeln“ durchgeben. Das befindet sich im Technischen Rathaus (Spitalstraße 3, Zimmer 417). Auch heuer können die Teilnehmer etwas gewinnen. (nr)

Mehr dazu unter im Netz unter

www.stadtradeln.de/ingolstadt

