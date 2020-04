Für junge Höhrer: Hier gibt’s was auf die Ohren

Plus Immer mehr Jugendliche hören Podcasts an. Für jeden Geschmack gibt es das richtige Format.

Die Lieblingsserie ist fertig geschaut, der neue Krimi ausgelesen und das Brettspiel getestet – aber noch immer ist so viel freie Zeit über? Dann sind Podcasts genau das Richtige. Seit einigen Jahren erlebt das Audio-Format einen regelrechten Boom. K!ar.Text hat sich durch das breite Angebot gehört und gibt dir einen Überblick der neuesten Trends.

Tagesaktuell beschäftigen sich Podcaster mit Themen, die die Gesellschaft bewegen: Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten steht mittlerweile ganz oben in den deutschen Podcast-Charts. Viele dieser Formate kennen momentan nur noch ein Thema. Sie beschäftigen sich mit Nachrichten und Hintergrundgeschichten rund um das Coronavirus. Wer mal nichts von Ausgangsbeschränkung und Hamsterkäufen hören will, der findet in den Bibliotheken von Apple Podcasts, Spotify und Co. noch genügend andere interessante Themen, um die kommenden Tage unterhaltsam werden zu lassen.

In vielen Podcasts geht es um das Thema Corona

Prinzipiell gilt: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Die meisten Zeitungen, Magazine, Radios und Fernsehsender stellen ihre Inhalte mittlerweile in mundgerechten Happen als Podcasts zur Verfügung. Aber auch immer mehr Privatpersonen haben es sich zum Hobby gemacht, einen Podcast aufzunehmen.

Knapp eine Million Podcast-Kanäle mit den unterschiedlichsten Themen sind in den Bibliotheken der Anbieter zu finden. Weltweit wurden bisher über 30 Millionen Episoden hochgeladen. Um die Suche nach dem passenden Hörvergnügen zu verkürzen, bietet K!ar.Text einen kleinen Überblick der deutschen und internationalen Charts.

Gespräche und Interviews sind in der Podcast-Welt das klassische Genre, mit dem alles angefangen hat. Ein paar Freunde, Kollegen oder auch Fremde sitzen zusammen und reden miteinander. Sie sprechen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt, und alles andere, was ihnen eben noch so in den Kopf kommt. Die Mutter aller deutschen Podcasts ist Fest&Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Mit viel Biss und Ironie kommentieren die beiden das Weltgeschehen zweimal pro Woche. Seit der Corona-Krise gibt es fast täglich etwas Neues von dem Podcast-Duo. Fest&Flauschig ist nur auf Spotify verfügbar. Und dort zählen die Deutschen sogar zu den Top 5 der am meisten gestreamten Podcasts weltweit.

Jan Böhmermann und Olli Schulz berichten auf "Fest&Flauschig"

Derber und jugendlicher geht es bei Gemischtes Hack zu. Felix Lobrecht und Tommi Schmitt nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn sie Geschichten aus ihrem Leben erzählen und über gesellschaftliche oder popkulturelle Themen sinnieren. Mit einer Mischung aus Berliner Schnauze und Internet-Humor begeistern sie über eine halbe Million Zuhörer. Verfügbar sind die beiden aber ebenfalls nur auf Spotify.

Anders läuft es bei Alles gesagt? ab. Die beiden Journalisten Christoph Amend und Jochen Wegner laden sich jeweils einen Interviewgast ein, den sie solange befragen, bis wirklich alles gesagt ist. Deshalb variiert auch die Länge der Podcasts enorm. Bei manchen Gästen ist nach zwölf Minuten und bei anderen erst nach sechs Stunden alles gesagt. Rezo, Lena Mayer-Landrut oder Robert Habeck – sie alle waren schon zu Gast bei Alles gesagt?. Abrufbar sind diese Marathon-Podcasts bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und Deezer.

Podcasts gibt es auch über Kriminalität und Verbrechen

Podcasts über Kriminalität und Verbrechen sind immer angesagter bei den Zuhörern. Zu Dutzenden tummeln sich die Formate hier in den Bestsellerlisten. Ganz oben steht ein Podcast mit dem einfachen Titel Verbrechen. Die Zeit-Journalistin Sabine Rückert erzählt von berühmten und weniger berühmten Fällen, die ihr in ihrer Laufbahn als Gerichtsreporterin begegnet sind. Der Podcast lohnt sich allein schon wegen Rückerts ruhiger und einfühlsamer Erzählweise, die Zuhörer förmlich in die Geschichten hineinzieht. Zu finden sind die Folgen von Verbrechen bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und Deezer.

Um Wirtschaftskriminalität, Betrügereien und Schwindel geht es im englischsprachigen Podcast Swindled. In verkürzter Form ist der Podcast unter dem Titel Schmutzige Geschäfte auch auf Deutsch zu finden. Knapp eine Stunde lang werden verbrecherische Machenschaften großer Unternehmen oder aberwitzige Geschichten kleiner Trickbetrüger erzählt. Hier und da mischen sich Mordgeschichten unter die Folgen. Anhören kann man die deutsche sowie die englische Version bei Apple, Google, Spotify und Deezer.

Auf unterhaltsame Weise den eigenen Horizont erweitern, auch das geht mit Podcasts. Die Europäische Zentralbank erklärt in ihrem The ECB Podcast auf Englisch die große Welt der Banken in kleinen, unterhaltsamen Happen. Die Themen reichen von Blockchain über Brexit bis hin zum Klimawandel. Wer in die europäische Finanzwelt eintauchen will, kann das bei Apple, Google, Spotify, Deezer und sogar SoundCloud tun.

Auch wissenschaftliche Vorträge gibt es im Podcast-Format

Mehrere Milliarden Aufrufe verzeichnen die Videovorträge von Ted Talks auf ihrer Website. Nun gibt es die wissenschaftlichen Vorträge auch in Podcast-Format. An jedem Wochentag erscheint eine neue Episode von Ted Talks Daily, die Themen aus allen Lebensbereichen und Ideen von Rednern aller Nationalitäten aufgreifen. Maximal 15 Minuten dauert ein Talk, der bei Apple, Google, Spotify und Deezer zu finden sind. Die Beiträge sind auf Englisch.

Kunst, Kultur und Literatur kommen natürlich nicht zu kurz. Recht neu ist der Podcast Verbrechen der Vergangenheit, in dem im Hörbuch-Stil Reportagen zu Verbrechen aus der Menschheitsgeschichte erzählt und in ihrer jeweiligen Epoche eingebettet werden. Man wandelt so auf den Spuren von Mafiosi Pablo Escobars oder ist live beim Mord an Ötzi dabei. Verbrechen der Vergangenheit gibt es bei allen gängigen Anbietern zu hören.

