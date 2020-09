vor 56 Min.

Für mehr Sicherheit: Kinder bekommen Neonwesten zum Schulanfang

Plus Für Autofahrer sind Kinder bei schlechten Witterungsverhältnissen nur schwer zu erkennen. Die Kreisverkehrswacht verteilte deshalb 650 Neonwesten an Grundschüler im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Von Anna Hecker

Dicke Nebelschwaden verschlucken an diesem Tag die Schulkinder auf ihrem Weg in den Unterricht. Für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sind die Kinder bei diesen Witterungsverhältnissen nur schwer zu erkennen. Damit die Grundschüler trotzdem sicher in die Schule kommen, verteilt Ingolf Süß, Vorsitzender der Neuburger Kreisverkehrswacht, in der Turnhalle der Weicheringer Grundschule Sicherheitswesten an die Schüler.

Mit ihren neuen Sicherheitswesten sind die Weicheringer Grundschüler für ihren Schulweg gewappnet. Rainer Stegmayr von der AOK (links), und Ingolf Süß von der Verkehrswacht (rechts) halfen beim Verteilen der Westen. Bild: Anna Hecker

Mit gebührendem Sicherheitsabstand und Mund-Nasen-Masken über das Gesicht gezogen, haben sich Vertreter aller Grundschulen des Altlandkreises Neuburg in der Turnhalle eingefunden. Interessiert mustern die Lehrer die Sprossenwand in der Halle. Mehrere Verkehrsschilder sind dort zwischen leuchtenden Neonwesten aufgehängt. Schon auf den ersten Blick erkennen die Besucher so, dass es hier heute nicht um körperliche Ertüchtigung, sondern um Verkehrserziehung geht, genauer gesagt um die Sicherheit im Straßenverkehr.

Die Schulwesten wurden zentral in Weichering verteilt

Eigentlich würde Süß zu Schulbeginn wie in den vergangenen Jahren eine Tour durch alle Grundschulen im Landkreis machen. Wegen Corona ist das in diesem Herbst aber nicht möglich. Damit die Kinder trotzdem die schützenden Neonwesten erhalten, sind am Dienstag Vertreter aller Grundschulen nach Weichering gekommen. „Schulanfänger sind Verkehrsanfänger“, ruft Süß gleich zu Beginn in Erinnerung. Nur wer im Straßenverkehr gesehen werde, komme auch sicher von einem Ort zum anderen.

Weil gerade im Herbst dunkle Kleidung nur schwer zu erkennen ist, und die Kinder ihren Schulweg morgens noch in Dunkelheit zurücklegen, verteilt die Verkehrswacht im Landkreis insgesamt 650 Stück der trapezförmigen Sicherheitsüberwürfe in leuchtendem Neongelb, in ganz Bayern werden im Rahmen der Initiative „Sicher zur Schule, sicher nach Hause“ 100.000 Westen verteilt.

Vergangenes Jahr gab es in Bayern 649 Schulunfälle

Gesponsert sind die reflektierenden Stoffstücke von der AOK, Marketingleiter Rainer Stegmayr betont in Weichering die Wichtigkeit der Westen: „In Bayern gab es 2018 insgesamt 707 Schulunfälle auf dem Weg zum Unterricht, 2019 waren es 649 Unfälle. Wir stellen fest, dass sich durch die Westen die Unfälle im Durchschnitt halbieren.“

Gemeinsam verteilen die Lehrer der Neuburger Grundschulen die Sicherheitswesten an die Kinder. Bild: Anna Hecker

Feierlich bittet Süß schließlich die anwesenden Gäste nach vorne, unter denen sich auch Weicherings Bürgermeister Thomas Mack und die Grundschulrektorin Hedwig Voitle befinden. Die Erwachsenen holen die Westen von der Kletterwand und legen sie den stolzen Grundschülern um. „Jetzt müsst ihr nur noch dafür sorgen, dass die Westen nicht zu Hause in der Ecke liegen, dann kann auf eurem Schulweg nichts mehr schief gehen“, sagt Süß abschließend zu den Kindern.

