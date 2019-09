vor 18 Min.

Fußballer machen am Burgheimer Badesee sauber

In den Dienst des Umweltschutzes stellten sich jugendliche Fußballer der JFG Burgheim und säuberten die Ufer des Badesees an der Bertoldsheimer Straße. Bürgermeister Michael Böhm unterstützte die Aktion.

JFG-Spieler zeigen, wie Umweltschutz funktioniert

Zu einem „Monday for Future“ brachen kürzlich 20 Fußballer im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren vom Burgheimer Gewerbegebiet zum Badesee an der Bertoldsheimer Straße auf. Ihre Trainer Martin Stegmayr, Franz Bauer, Ernst Raudensky, Tobias Habermayer und Jonas Meier begleiteten sie nicht nur, sondern brachten auch Handschuhe und Eimer mit der Aufschrift „Da Dreg muas weg!“ mit. In drei Gruppen eingeteilt, sammelten die Buben und Mädchen am Badesee Papierreste, Flaschen, Zigarettenkippen und Plastikverpackungen. Auch ein Ölfilter und ein Kuscheltier füllten die Müllsäcke.

Insgesamt, so das Fazit der jungen Müllsammler, hatten sich die Badegäste aber recht verantwortungsvoll verhalten und ihren Müll ordentlich entsorgt. Darüber freute sich Burgheims Bürgermeister Michael Böhm genauso wie über das Engagement der Fußballer der Jugendfördergemeinschaft (JFG) in der Region Burgheim.

Zur Belohnung für die Müllsammelaktion gab es fünf Fußbälle für den Verein und eine Brotzeit für die Müllsammler. (pm)

