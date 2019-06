00:31 Uhr

„G’scheite Spitzl gibt’s nur in Neuburg“

Helene und Sepp Hornauer feiern ihren 60. Hochzeitstag

Vor Kurzem haben Helene und Sepp Hornauer ihre Diamantene Hochzeit im Gasthaus Daferner in Schönesberg gefeiert. Am 30. Mai 1959 gaben sich die beiden bei einer Doppelhochzeit mit Sepp Hornauers Schwester in der Heilig-Geist-Kirche in Neuburg das Jawort. Daran halten sie auch nach 60 Jahren noch fest.

Das mittlerweile in Freising beheimatete Hochzeitspaar ist noch immer fest mit der Stadt Neuburg verwurzelt, und so lässt es sich Sepp Hornauer auch mit über 90 Jahren nicht nehmen, regelmäßig mit seiner Frau Helene und Sohn Stephan in die Ottheinrichstadt zu kommen. Zu den Besuchen bei den Verwandten gehört auch stets ein Einkauf, denn seiner Meinung nach gibt es „g’scheite Kartoffeln, gute Bauernwürst und hervorragende Spitzl einfach nur in Neuburg“. Ihre Nichte, die in Neuburg wohnt, lässt dem Paar darüber hinaus regelmäßig die Neuburger Rundschau zukommen, schließlich wollen die beiden wissen, was in Neuburg aktuell passiert.

Gefeiert wurde die Diamantene Hochzeit mit der Familie, Schwester Finni, Nichten und Neffen und deren Familien. Sogar eine Abordnung der Stadtkapelle Neuburg ließ es sich nicht nehmen, den beiden mit einem lautstarken Ständchen zu gratulieren. Auch die geliebte Schafkopfrunde des 90-jährigen Hochzeiters fehlte nicht.

Bei anhaltender Gesundheit, der weiteren tiefen Verbundenheit zueinander und der guten Versorgung aus Neuburg dürfte der Eisernen Hochzeit in fünf Jahren nichts entgegen stehen. Dominik Seitz

