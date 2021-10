Schweinetransporter kippt in Weilach um: Mindestens zehn Tiere tot

Der Lastwagen hatte fast 170 Tage geladen. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht geklärt.

Es ist Montag, gegen 18.30 Uhr, als im dem kleinen Ortsteil Weilach in der Gemeinde Gachenbach laute, durchdringende Schreie zu hören sind. Grund dafür ist ein Lastwagen, der im Ort umgekippt ist, und in dem 167 Schweinen transportiert wurden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw mitsamt seinem Anhänger in einer Linkskurve in Weilach von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin umgekippt. Dabei traf das schwere Gefährt einen Holzanbau und die Ecke eines Gebäudes. Der 58-jährige Fahrer wurde dabei leicht am Arm verletzt und konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien.

Der Lastkraftwagen transportierte etwa 167 Schweine. Durch den Unfall verendeten mindestens zehn Schweine. Einige von ihnen erlöste ein Metzger, der zufällig direkt an der Unfallstelle sein Geschäft hat, und ein hinzugerufener Veterinär. Andere starben den Kreislauftot. Die Feuerwehr musste das Heck des Tiertransporters mit schwerem Gerät öffnen, damit die Helfer an die völlig verängstigten und gestressten Tiere kamen. Für alle noch lebenden Tiere wurde ein Ersatztransporter bestellt.

Die Straße musste für einen längeren Zeitpunkt komplett gesperrt werden. Die Unfallursache sowie der Schadensumfang stehen noch nicht abschließend fest. (nr, vifogra)