Gäste trinken und rauchen: Polizei kontrolliert Gaststätte in Ingolstadt

Die Polizei kontrollierte eine Gaststätte in Ingolstadt.

Sie trinken und rauchen in einer Gaststätte in Ingolstadt: Jetzt müssen der Wirt und seine Gäste mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

Am Donnerstag, 4. März, kurz nach Mittag haben Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt regen Publikumsverkehr an der Tür einer Gaststätte bemerkt. Die Tür wurde hierbei offenbar für jeden Gast geöffnet und anschließend wieder verschlossen, heißt es in dem Polizeibericht.

Gaststätte in Ingolstadt: Menschen trinken und rauchen - trotz Lockdown

Bei einer Kontrolle fanden die Beamten schließlich insgesamt acht Personen aus unterschiedlichen Haushalten in der Gaststätte. Sie saßen teils Zigaretten rauchend gemeinsam an Tischen oder am Tresen - ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen oder entsprechende Abstände einzuhalten.

Hierbei wurden sie laut Polizei auch mit Getränken bewirtet. Der Betrieb der Gaststätte wurde durch die eingesetzten Beamten umgehend eingestellt. Die anwesenden Personen sowie den Betreiber erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen. (nr)

