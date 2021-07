Bewusstlos: Badegäste retten 20-Jährigen im Gaimersheimer Bad

Nach einem Sprung ins Wasser ist ein 20-Jähriger in Gaimersheim bewusstlos geworden. Zwei aufmerksamen Badegästen hat er es zu verdanken, dass er vom Grund des Beckens gerettet wurden.

In einem Freizeitbad in Gaimersheim (Kreis Eichstätt) haben zwei Badegäste einem 20-Jährigen am Sonntagnachmittag vermutlich das Leben gerettet. Die beiden Männer sahen, dass am Grund des Sprungbeckens eine regungslose Person liegt.

Die Badegäste in Gaimersheim begannen sofort mit der Wiederbelebung

Geistesgegenwärtig retteten sie den 20-Jährigen vom Grund des Beckens. Da er keinen Puls mehr hatte, begannen sie sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die nach kurzer Zeit Erfolg hatten. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der 20-Jährige laut Polizei bereits wieder bei Bewusstsein. Er kam nach der Versorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus.

Der 20-Jährige wurde nach dem Sprung ins Wasser bewusstlos

Nach ersten Erkenntnissen muss der 20-Jährige vom Sprungbrett gesprungen und unmittelbar danach bewusstlos geworden sein. Den genauen Hergang versucht die Polizei Ingolstadt nun durch weitere Ermittlungen zu klären. (nr)