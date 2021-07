Messerangriff auf Geburtstagsfeier in Gaimersheim: 18-Jähriger in Haft

Im Juni hatte eine zunächst harmlose Geburtstagsfeier unter Jugendlichen ein jähes Ende gefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen eines möglichen Tötungsdelikts.

In Folge erster Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei Ingolstadt nach einem Messerangriff in Gaimersheim geht die Staatsanwaltschaft nun vom Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes aus. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen den Tatverdächtigen nun Haftbefehl erlassen.

Messerattacke in Gaimersheim: 18-Jähriger verletzt 33 Jahre alten Mann bei Geburtstagsfeier

Zum Hintergrund: In der Nacht auf Samstag, 26. Juni, war es zu Ruhestörungen bei einer Geburtstagsfeier in Gaimersheim gekommen. Nachdem der Verantwortliche der Feier beendet und die Gäste zum Gehen aufgefordert hatte, weigerte sich eine Gruppe junger Männer zunächst, das Grundstück zu verlassen. In der Folge einer anfangs verbal geführten Auseinandersetzung wurde der 33-jährige Mann durch einen 18-Jährigen mit einem Messer verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt erließ nach einem Zwischenergebnis der Ermittlungen Haftbefehl gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Der aus dem Landkreis Eichstätt stammende junge Mann wurde daraufhin festgenommen und dem zuständigen Amtsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft angeordnet hat. Der Auszubildende wurde in eine Haftanstalt überstellt. (nr)