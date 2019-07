19.07.2019

Ganz Ingolstadt war eine einzige Partymeile

Unzählige Besucher feierten in Ingolstadt friedlich beim Bürgerfest. Für manchen ging es dabei hoch hinaus.

Das Bürgerfest ist vorbei. Zwei Tage lang hat sich die gesamte Ingolstädter Innenstadt in ein einziges riesengroßes Fest verwandelt – und zigtausende Menschen haben bei einem der größten Veranstaltungen am Freitag und Samstag in der Region mitgefeiert. Und selbst das schlechte Wetter – schon fast traditionell ist der Regen beim Bürgerfest – hat in diesem Jahr Pause gemacht.

Die Besucher mussten sich an diesem Wochenende oft entscheiden: Zu welchen der 18 Bühnen wollen wir gehen? Lieber HipHop oder Reggae? Lieber Volksmusik oder Elektrosound? Mehr als 200 einzelne Veranstaltungen sind auf dem Bürgerfest-Programm aufgeführt. Darunter auch einiges für Kinder. So gab es in der Fußgängerzone Riesenseifenblasen, einen Zauberer und im Klenzepark hat der Kindersender Toggo auf seiner Städtetour Halt gemacht. Doch die meisten Besucher strömen in die Stadt, wenn es Nacht wird. So auch in diesem Jahr. Auf der Theresienstraße, zwischen Schliffelmarkt und Rathausplatz gab es kaum noch ein Durchkommen. Die Menschen drängten sich vor den Essensständen, an den Bühnen wurde getanzt und die Stadt war, gerade am Kreuztor und an der Donau, in ein fast magisches Licht getaucht. Überhaupt rückte die Donau heuer mehr in den Fokus des Fests. Wer sich in die Fluten des Flusses stürzen wollte, der hatte dazu Gelegenheit beim Up Stream Surfing – mit bis zu 35 Kilometern pro Stunde konnten die Besucher stromaufwärts surfen. Und auch die Party wurde in diesem Jahr mehr an den Fluss verlagert. Einen ganz besonderen Ausblick auf das Fest gab es für Wagemutige. Wer sich mit einer Gondel am Rathausplatz bis auf eine Höhe von 60 Metern hinaushieven ließ, der konnte bis weit über die Stadtgrenzen hinaus einen einmaligen Ausblick genießen.

Einen tierischen Einsatz gab es dann auch noch am Bürgerfest: Besucher hatten beobachtet, dass sich am Samstagabend am Herzogskasten, oberhalb des Stadttheaters, ein Mauersegler knapp unterhalb der Dachrinne in einem Seil verfangen hatte. Sie verständigten die Feuerwehr, die rückte schließlich mit ihrer Höhenrettungsgruppe an. Einem Höhenretter gelang es schließlich, das Tier mit einem Messer freizuschneiden. „Der Mauersegler flog unter tosendem Applaus der Bürgerfestbesucher, vermutlich erschöpft, aber offensichtlich unverletzt, davon“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

