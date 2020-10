vor 36 Min.

Gartenbauverein Königsmoos hat 500 Mitglieder

Vorsitzende Brigitte Gottschall hat ihr Ziel erreicht

Als erster Gartenbauverein im Landkreis hat der Königsmooser Gartenbauverein die 500er Marke bei den Mitgliedern überschritten. Was Vorsitzende Brigitte Gottschall sehr stolz macht, hatte sie sich doch genau das zum Ziel gesetzt, als sie sich vor zwei Jahren noch einmal überreden ließ, den Verein für weitere vier Jahre zu führen.

Am vergangenen Freitagnachmittag übergab sie gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Manuela Isenberg und Jugendleiterin Iris Müller ein Willkommensgeschenk aus zwei Fachbüchern und einer Staudensichel an Familie Heckl, die den Gartenbauverein auf einen Schlag von 497 auf 501 Mitglieder anwachsen ließ. Insgesamt sind heuer 17 neue Mitglieder hinzugekommen, obwohl coronabedingt eigentlich fast alle Veranstaltungen ausgefallen sind. Bernhard und Julia Heckl sind mit ihren Söhnen Felix (8) und Jonas (5) vor vier Jahren nach Stengelheim gezogen und seitdem Gartenbesitzer.

„Eigentlich haben wir nur jemanden gesucht, der uns die Bäume schneidet“, erzählt der gebürtige Stengelheimer. Also fragte er bei Brigitte Gottschall an und sie erklärte sich bereit, ihn anzuleiten. „Auf den Baum raufsteigen muss du selber, das muss ich mit 73 nicht mehr“, erklärte sie ihm. Drei Stunden dauerte die Baumschneideaktion, dann fragte Brigitte Gottschall, ob er nicht Mitglied werden wolle. Als sie erzählte, dass ihr noch drei neue Mitglieder fehlten, um 500 zu erreichen, beschloss die Familie, komplett einzutreten. Schließlich stehe der geringe Mitgliedsbeitrag von zehn Euro pro Erwachsenen und 3,50 Euro pro Kind in keinem Verhältnis zu den Leistungen des Vereins, der zudem ein umfangreiches Angebot für die Kinder hat. „Wir haben uns dann um die Ehre des 500. Mitglieds gestritten“, erzählt Bernhard Heckl lachend.

Auch die Kreisfachberaterinnen Katrin Pilz und Sabine Baues-Pommer, die zugleich Geschäftsführerin des Kreisverbandes der Gartenbauvereine ist, freuten sich und stießen mit auf den mitgliederstärksten Gartenbauverein des Landkreises und seine Neumitglieder an. Burgheim mit 450 und Karlshuld mit circa 430 Mitgliedern sind die nächstgrößten der insgesamt 42 Vereine im Landkreis mit insgesamt rund 8000 Mitgliedern. Deren Zahl ist heuer sogar geringfügig gestiegen, was keineswegs selbstverständlich sei, berichtete Baues-Pommer, denn es gebe auch Kreisverbände mit Mitgliederschwund und Vereinsauflösungen. „Entscheidend ist die Jugendarbeit“, betonte sie und lobte die Königsmooser Gartler als vorbildlich. Sie hatten bereits 2004 eine Jugendgruppe gegründet und dadurch ganze Familien als Mitglieder dazugewonnen. (hama)

