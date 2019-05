16:55 Uhr

Gartenbauvereine: Eine Silberlinde als Geburtstagsgeschenk

Die Gießkannen standen schon bereit, um die Silberlinde, die am Samstag am Haus im Moos eingepflanzt wurde, ordentlich zu wässern.

Der Landesverband der Gartenbauvereine wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Daran erinnert ein Baum, der am Haus im Moos eingepflanzt wurde.

Von Annemarie Meilinger

Die Gartenbauvereine in Bayern feiern in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Gleichzeitig können die Fachberatungen für Gartenkultur und Landespflege auf 100 Jahre zurückblicken. Das Doppeljubiläum ist Anlass für eine bayernweite Baum-Pflanzaktion, die in den Gemeinden im Herbst stattfinden soll. Im Haus im Moos fiel am Samstag der Startschuss für den Jubiläumssommer. Vertreter von über 30 Gartenbauvereinen des Landkreises waren dabei, als Landrat Peter von der Grün und Vertreter von Politik und Verband eine Silberlinde einpflanzten.

Zuvor trafen sich die Beteiligten im Haus im Moos zu einem kurzen Festakt. Landrat Peter von der Grün betonte in seiner Rede, wie wichtig die „Gartler“ mit ihrem „Beitrag zur Freude der Allgemeinheit und für das gesellschaftliche Leben“ seien. Gerade jetzt, wo das Bewusstsein für ein gesundes Klima wachse, käme den Gartenbauvereinen die wichtige Rolle zu, „unseren grünen und blühenden Landkreis“ auch so zu erhalten.

Mit vereinten Kräften schaufelten Politiker, Rosenkönigin und Verbandsvertreter das Pflanzloch zu. Bild: Annemarie Meilinger

Die Gartenbauvereine sind ein „Segen für die Gemeinden“

Der Karlskroner Bürgermeister Stefan Kumpf warb für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Bauhöfen und den Ehrenamtlichen: „Von unserem Bauhof könnt ihr keine floralen Höchstleistungen erwarten“, witzelte er, „wenn’s hübsch sein soll, seid ihr dran.“ Die Zusammenarbeit zwischen den Kreisfachberatern, den Gartenbauvereinen und dem Haus im Moos bezeichnete er als „Segen für die Gemeinden“. Der Kreisvorsitzende der Gartenbauvereine Anton Stiglmair und die Kreisfachberaterin Katrin Pilz gingen in ihren Reden auf die Bedeutung der Linde als Symbolbaum ein. Unter Linden habe man sich seit Jahrhunderten versammelt, getanzt und geschwärmt. Viele Ortsnamen gehen auf die Bedeutung der Linden zurück. Ihre Blüten sind Honigspender und Heilmittel und ihre Krone ist imposant. In Zeiten des Klimawandels brauche man aber eine robustere Art, deshalb wurde für die Jubiläumspflanzung die aus Südeuropa stammende Silberlinde ausgewählt, so Katrin Pilz. Sie hält auch trockenere und heißere Sommer aus und verliert nicht so schnell ihre herzförmigen behaarten Blätter.

Kreisfachberaterin Sabine Baues-Pommer erinnerte an die Anfangsjahre der Gartenbauvereine. Nach einem harten Winter 1879/80 hatte man Sorge um den Fortbestand der Obstbäume. Zwei Pfarrer – Albrecht Eyring und Korbinian Aigner – verschrieben sich der Obstbaumpflege und gründeten den Landesverband für Obst- und Gartenbau. Als der Gemüse- und Obstanbau im Hausgarten Bedeutung gewann, veränderten sich die Aufgaben des Verbandes. 1972 ergänzte der Verband seinen Namen um die „Landespflege“, wurde gemeinnützig und erweiterte seine Satzung. Begriffe wie Umweltschutz, Ortsverschönerung, Heimatpflege und Landeskultur sind aktuell dort verankert. 3200 Gartenbauvereine gibt es inzwischen in Bayern mit 539.000 Mitgliedern.

Aus „Bezirksbaumwarten“ wurden ab 1939 Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege. Seit 1897 ist die Zusammenarbeit mit den Gartenbauvereinen in unserem Landkreis in Protokollbüchern nachweisbar. Das gemeinsame Jubiläum findet seinen symbolischen Akt mit der Pflanzung einer Silberlinde „als Zeichen für eine blühende Zukunft beider Institutionen“, so die Kreisfachberaterin.

