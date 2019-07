vor 17 Min.

Gas-Leck: Weber-Kreuzung in Hepberg gesperrt

An der Weber-Kreuzung in Hepberg tritt Gas aus. Sie ist derzeit für den Verkehr gesperrt.

Ein nahes Hotel und eine Tankstelle wurden geräumt. Inzwischen ist die Gasleitung abgedreht. Verletzt wurde niemand.

Bei Bauarbeitern an der Weber-Kreuzung in Hepberg ist eine Gasleitung beschädigt worden. Gas trat laut Polizei in größerer Menge aus. Inzwischen ist die Gasleitung abgedreht und soll bis 13 Uhr abgedichtet sein. Ein Hotel und eine nahe Tankstelle wurden geräumt. Die Kreuzung ist für den Verkehr gesperrt.

