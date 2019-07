vor 46 Min.

Gas tritt aus: Weber-Kreuzung in Hepberg gesperrt

An der Weber-Kreuzung in Hepberg tritt Gas aus. Sie ist derzeit für den Verkehr gesperrt.

Ein nahes Hotel und eine Tankstelle wurden geräumt. Derzeit wird versucht, die Gasleitung abzustellen. Verletzt wurde niemand.

Bei Bauarbeitern an der Weber-Kreuzung in Hepberg ist eine Gasleitung beschädigt worden. Gas tritt laut Polizei in größerer Menge aus. Derzeit wird versucht, die Leitung abzustellen. Ein Hotel und eine nahe Tankstelle wurden geräumt. Die Kreuzung ist für den Verkehr gesperrt.

Um 9.36 Uhr war die Einsatzleitstelle der Feuerwehr von dem Baustellen-Unfall informiert worden. Die Feuerwehren aus Gaimersheim, Kösching, Lenting und Hepberg sind vor Ort. Verletzt wurde den weiteren Angaben der Polizei zufolge niemand. (kuepp)

Themen Folgen