00:32 Uhr

Gebäude brennt

Die Neuburger Feuerwehr wurde am Donnerstagabend zu einen Einsatz in die Weinstraße gerufen. Ein Gebäude hatte Feuer gefangen.

Die Brandursache ist weiter unklar

Viel Rauch hat am Donnerstagabend einen Alarm bei der Neuburger Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, war in einem Lagerraum im zweiten Geschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Weinstraße ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer umgehend. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude selbst entstand dennoch ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Warum es zu dem Brand gekommen war, ist laut Polizei derzeit unklar. (nr)

