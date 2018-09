vor 43 Min.

Geballte CSU-Prominenz im Stimmkreis

Ministerpräsident Markus Söder macht am 2. Oktober Wahlkampf in Neuburg und sich vorher vor Ort ein Bild vom Polderstandort in Bertoldsheim.

Horst Seehofer kommt nach Karlshuld, Markus Söder und Edmund Stoiber treten in Neuburg auf – und vorher gibt es noch einen Abstecher nach Bertoldsheim.

Zwei ehemalige und der aktuelle Ministerpräsident Bayerns kommen zu Wahlkundgebungen in den Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen. Während Bundesinnenminister Horst Seehofer am Sonntag in Karlshuld seinen Auftritt hat, folgen Markus Söder und Edmund Stoiber am Dienstag, 2. Oktober, einer Einladung der Jungen Union nach Neuburg.

Horst Seehofer wird am Sonntag um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Gasthaus Greppmair über aktuell bundespolitische, bayerische und lokale Themen sprechen und in diesen Rahmen natürlich auch Wahlunterstützung für die CSU-Direktkandidaten Matthias Enghuber (Landtag), Martina Baur (Bezirkstag) sowie die jeweiligen Listenkandidaten Christian Moser und Martina Fischer leisten.

Söder und Stoiber im Kolpinghaus

Zwei Tage später heißt es im Neuburger Kolpinghaus „Was macht Bayern aus? Worauf kommt es in den nächsten Jahren an?“ Antworten darauf wollen am Dienstag ab 15 Uhr neben Ministerpräsident Markus Söder und Edmund Stoiber auch die örtlichen Kandidaten Matthias Enghuber und Martina Baur geben. Einlass ist bereits ab 14.30 Uhr. Dass der Zeitpunkt nicht optimal ist, führt Enghuber auf die Fülle an Terminen des Ministerpräsidenten vor den Wahlen zurück. Dass mit Edmund Stoiber einer seiner Vorgänger im Amt ihn auf der Fahrt nach Neuburg begleiten wird, hat einen besonderen Grund. Wie Matthias Enghuber erzählt, hat er Stoiber am Rande einer JU-Bezirksversammlung getroffen. Stoiber bot ihm an, ihn in seinem Wahlkampf zu unterstützen, wobei ihm der Dienstagtermin entgegenkam. Nach der Veranstaltung im Kolpinghaus lädt die JU Neuburg zu einer „After-Party“ in die Markthalle am Schrannenplatz.

Ilse Aigner ganz im Süden des Landkreises in Gerolsbach, Alexander Dobrindt in Ehekirchen, Markus Söder in Schrobenhausen und nun auch noch Stoiber in Neuburg sowie Seehofer in Karlshuld: „Damit waren wir dann mit prominenten CSU-Politikern in allen Teilen des Stimmkreises“, freut sich Enghuber über diese Unterstützung – und über noch etwas.

Söder macht einen Abstecher nach Bertoldsheim

Denn vor seinem Auftritt im Neuburger Kolpinghaus wird Markus Söder einen Abstecher nach Bertoldsheim machen. Das Thema dort ist der umstrittene Flutpolder, gegen den sich nicht nur zwei Bürgerinitiativen stellen. Auch die lokalen Parteien und Gruppierungen wollen weder einen Polder bei Bertoldsheim noch einen bei Burgheim. Nicht zuletzt auch Matthias Enghuber, der in dieser Sache sogar auf Plakaten im Landkreis-Norden klar Stellung bezieht. Wie andere verweist auch Enghuber darauf, dass die Region im Norden schon sehr viel für den Hochwasserschutz geleistet hat. Beispielsweise den Bau des Polders in Riedensheim, der nahezu vollständig geräuschlos über die Bühne gegangen sei und die Absiedelung in Straß-Moos.

Besuch vor Ort war Söders ausdrücklicher Wunsch

So argumentiert auch Peter von der Grün, Sprecher der BI „Kein Flutpolder Bertoldsheim/Marxheim“. Die Menschen an beiden Donauufern seien in Vorleistung gegangen, das sollte honoriert werden. „Deshalb finde ich es gut, dass der Ministerpräsident endlich vorbeikommt und sich ein Bild macht. Wir haben ihn ja mehrmals eingeladen, ich selbst habe bisher 56 Petitionen an Herrn Söder übersandt, viele andere auch. Dieses unsinnige technische Monsterprojekt muss gestoppt werden!“ Mit Markus Söder wird Enghuber die Situation vor Ort besichtigen und um 14.30 Uhr mit ihm in der dortigen Schlosswirtschaft einkehren. Der Besuch in Bertoldsheim sei ein ausdrücklicher Wunsch Söders gewesen. Im Wissen, dass das Projekt nur im Einvernehmen mit den Bürgern realisiert werden kann, wolle der Ministerpräsident die Stimmung vor Ort aufnehmen und sich dort auch zum weiteren Planungsablauf äußern. (mari/nel)

Themen Folgen