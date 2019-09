00:33 Uhr

Geboren kurz nach dem Ersten Weltkrieg

Adelinde Held aus dem Seniorenheim in Bertoldsheim wurde 90 Jahre alt

Von Manfred Dittenhofer

Zufrieden schaute Adelinde Held am Sonntag aus dem Fenster ihres Zimmers im Bertoldsheimer Seniorenstift. Seit März 2017 wohnt die rüstige Seniorin dort. Am Sonntag feierte sie ihren 90. Geburtstag. Besuch bekam sie von ihren beiden Töchtern.

Blickt man in die Geschichtsbücher, hatte die Bevölkerung in Adelinde Helds Geburtsjahr 1919 nicht viel zu lachen. Der erste Weltkrieg war gerade ein Jahr vorher zu Ende gegangen. Deutschland hungerte. Erstmals gab es mit der Weimarer Republik eine parlamentarische Demokratie, die im November des Vorjahres durch die Novemberrevolution die Kaiserzeit abgelöst hatte. Als amerikanische Soldaten 1945 in die Region kamen, war Adelinde Held gerade mal 16 Jahre alt. Sie erinnert sich an die Angst, die sie alle vor den Fremden hatten. In Neuburg geboren, zogen ihre Eltern später nach Oberpeiching bei Rain am Lech. Ihr Vater war Lehrer. Sie selbst arbeitete in einem damals noch kleineren Blumenhandel, genauso wie ihr Mann. Mit dem Fahrrad fuhr sie zur Arbeit, was nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern auch ein Hobby für sie war.

Auch mit ihren 90 Jahren ist Adelinde Held noch jeden Tag im Garten des Seniorenheims unterwegs. Sonntags freut sie sich immer auf ihre Leibspeise: Schweinebraten und dazu ein Bierchen. An ihrem Geburtstag wurde für sie eine kleine Tafel gedeckt. Eine Karte erreichte sie von zwei Cousinen. Und die besten Wünsche der Gemeinde überbrachte zweiter Bürgermeister Alfred Ehrnstraßer.

Themen folgen