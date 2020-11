12:05 Uhr

Geburtstag eines Neuburger Sozialdemokraten: Horst Gutjahr wird 80

Plus Horst Gutjahr wird heute 80 Jahre alt und kann coronabedingt nicht feiern. Der Sozialdemokrat und langjährige Stadtrat aus Neuburg gilt als Anwalt der Bürgerschaft. Woher nimmt er seine souveräne Gelassenheit?

Von Winfried Rein

„Ich habe immer versucht, meinen aufrechten Gang zu bewahren.“ Horst Gutjahr ist einer, dem man diese Lebenslinie sofort abnimmt. Er gehört zu den markanten Sozialdemokraten in Neuburg und darüber hinaus, als aktiver Politiker war er ein Mann mit Ideen und klarer Sprache. Am heutigen Donnerstag wird er 80 Jahre alt.

Begeistert ist er nicht von dieser Zahl, aber als Realist nimmt er sie gelassen hin. Eine Geburtstagsfeier schließt sich in Corona-Zeiten aus, auch den Besuch des Oberbürgermeisters hat er abgesagt. Die späten Jahre nimmt Horst Gutjahr aber dankbar an, weil er weiß, dass sie ein Geschenk sind. Seine Ehefrau Christine starb vor sechs Jahren, Sohn Axel trifft er so oft wie möglich. Er ist Schulberater für den Cornelsen-Verlag, der Schulbücher herausbringt.

Horst Gutjahr aus Neuburg wird 80: Geburtstagsfeier schließt sich in Corona-Zeiten aus

40 Jahre im Neuburger Stadtrat, OB-Kandidat, Landtagsbewerber, Fraktionsführer, SPD-Ortschef, 3. Bürgermeister, Gründungsmitglied des neuen Kreistages Neuburg-Schrobenhausen 1972 – eine solche politische Vita findet man selten im Landkreis.

2012 sagte Horst Gutjahr dem Stadtrat Ade. Bild: Winfried Rein (Archiv)

Diese vier Jahrzehnte im Ehrenamt haben eine souveräne Gelassenheit entstehen lassen, mit der Horst Gutjahr in jeder kritischen Debatte bestehen kann.

Doch er muss nicht mehr streiten. Ein Kreistagsmandat ist ihm heuer bei der Wahl erspart geblieben, ungeachtet einer hartnäckigen Erkrankung hätte er sich fit dafür gefühlt. Wie seine SPD auf Bundes- und Stadtebene geschrumpft ist, missfällt ihm sehr, aber er hält sich mit klugen Ratschlägen zurück.

Der gebürtige Riedenburger ist durch den Lehrerberuf nach Neuburg gekommen. Nach dem Examen in der Pädagogischen Hochschule Eichstätt schickte die Regierung den kritischen Lehramtsanwärter zunächst in den Bayerischen Wald. Die strikt zwischen katholisch und evangelisch getrennte Konfessionsschule hat der Junglehrer als „derart furchtbar“ empfunden, dass er die Ausbildung für den Religionsunterricht ablehnte.

Sozialdemokrat aus Neuburg: Horst Gutjahr gründete einen SPD-Ortsverein

In der Diaspora lernte er hohe Arbeitslosigkeit und ihre Bitterkeit kennen. Gutjahr gründete einen SPD-Ortsverein. „Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit, das waren Korsettstangen für meine Haltung“, sagt er heute.

Er ist mehr Sachpolitiker und weniger Chefideologe geworden. Er forderte als Erster ein Jugendzentrum und verlangte mehr Einsatz im sozialen Wohnungsbau. Noch heute bedauert er, dass die Stadt Neuburg damals die Sozialwohnungen der „Neuen Heimat“ nicht erworben hat. Horst Gutjahr war ideenreich, stets klar in der Sache, verzichtete auf Phrasen und Klischees und ging unerschrocken in jede parlamentarische Auseinandersetzung. Er verstand sich stets als Mitglied der Bürgerschaft und nicht als abgehobener Funktionär.

Horst Gutjahr vor 30 Jahren beim Unterricht in der Grundschule am Schloss. Bild: Winfried Rein (Archiv)

Als Junglehrer kam er 1968 in die Volksschule Joshofen: „Acht Jahrgänge in einem Raum, das waren Zeiten – heute unvorstellbar.“ Ein Jahr später machte er sein zweites Staatsexamen in Thierhaupten und übernahm 1971 in der Neuburger Parkschule eine 9. Klasse. Sie war soeben ohne Lehrplan und Bücher eingeführt worden, „wieder eine übereilte Reform in Bayern“.

Als Lehrer und Schulleiter hat Horst Gutjahr Generationen begleitet

Als Lehrer und Schulleiter hat Horst Gutjahr Generationen von Grund- und Hauptschülern ins Leben begleitet. Erst 1991 durfte der kritische Akteur der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft als Rektor die Grundschule am Englischen Garten übernehmen. Zusammen mit dem damaligen Neuburger Oberbürgermeister Hans-Günter Huniar hatte er deren Bau politisch durchgesetzt. Im Jahr 1984 wollte er selbst OB werden und man hätte ihm das Amt zugetraut, doch hochkarätige Bewerber nahmen sich gegenseitig die Stimmen ab.

Der aktuelle Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat Horst Gutjahr als Meinungsführer und Politiker mit Leidenschaft in Erinnerung. Er sieht ihn nach wie vor als Institution in Neuburg. Der Jubilar selbst beschreibt bescheiden seine politische Bilanz mit der schulischen Notensprache: „Ich habe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten bemüht.“

