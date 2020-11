vor 16 Min.

Geburtstag in Burgheim: „Storchenmutter“ Pauline Abt wird 98

Plus Dr. Pauline Abt feiert ihren 98. Geburtstag. Die Ärztin war und ist auch leidenschaftliche Naturschützerin. So blickt die betagte Dame auf ihr Leben.

Von Peter Maier

Das Wort Umweltschutz fehlte noch in der alltäglichen Umgangssprache, als sie das schon praktizierte, was heute ein Topthema ist. Den Artenschutz hat sie sich auf die Fahne geschrieben, wobei ihr die Störche ganz besonders ans Herz gewachsen sind. Heute feiert Dr. Pauline Abt ihren 98. Geburtstag und hat doch hin und wieder das gleiche Problem wie 18-jährige Youngsters: Ihr Computer streikt gelegentlich. Dies bemerkt die geistig frische Jubilarin ebenso mit einem Augenzwinkern wie die Tatsache, dass ihr Geburtstag heuer auf einen Freitag, den 13. fällt.

Pauline Abt aus Burgheim wurde 1922 in Göppingen geboren

Blickt sie auf ihre Vita, so sind die fröhlichen Lebensabschnitte anfangs eher dünn gesät. Geboren 1922 in Göppingen und aufgewachsen in Friedrichshafen, verbrachte sie ihre Jugend unter dem Nazi-Regime. Äußerst unangenehme Erinnerungen verbindet sie mit ihrem Einsatz beim „Reichsarbeitsdienst“. Eine Ausnahme, wenn auch erzwungen, war die mit etwas Freude verbundene Tätigkeit als Straßenbahnschaffnerin. Als „Blitzmädel“ diente sie auch als Nachrichtenhelferin bei der Wehrmacht.

„Damals lebte ich in München und das ziemlich gefährlich“, berichtet die Jubilarin. Das alte Haus, in dem sie wohnte, traf eine Bombe. Mit weiteren Bewohnern wurde Dr. Pauline Abt im Keller verschüttet. „Da mussten wir uns unter Ängsten mit eigenen Händen ausgraben.“

In Burgheim hat sich Pauline Abt den Störchen verschrieben. Bild: Ahmed Gomaa, dpa (Symbolfoto)

Drei Jahre nach dem 2. Weltkrieg absolvierte die Ärztin ihr Staatsexamen und kehrte an den Bodensee zurück. In der Klinik in Markdorf bei Meersburg fand sie eine Stelle. Von der abwechslungsreichen Tätigkeit, die ihr später viel helfen sollte, schwärmt Dr. Pauline Abt heute noch. Doch München sollte ihr Leben entscheidend beeinflussen, indem sie dort ihren späteren Ehemann Rudolf, ebenfalls Arzt, kennenlernte.

Ärztin Pauline Abt zog vor 66 Jahren nach Burgheim

Vor 66 Jahren zog die Jubilarin dann nach Burgheim. In der Schulgasse eröffnete sie mit ihrem Mann eine Arztpraxis. Darüber hinaus schrieb sie aber auch vier Kinderbücher und einen Gedichtband. „Gfarbt und gflickt“ heißt ihr Buch über Burgheim. Schreibend tätig ist Dr. Pauline Abt seit über 30 Jahren auch mit ihrer Kolumne „Naturecke“ im Gemeindeblatt.

In Burgheim hat sie sich den Störchen verschrieben, die zeitweise ganz aus dem Ort verschwunden waren. Auf die Spitze der Pfarrkirche wurde deshalb auf ihr Bestreben hin ein neues „Heim“ für die Vögel gebaut – mit Erfolg: Meister Adebar kehrte nach Burgheim zurück.

Das unermüdliche Wirken der „Storchenmutter“ fiel auch im Bayerischen Umweltministerium in München auf. Für besondere Verdienste um die Umwelt zeichnete vor knapp zwei Monaten Umweltminister Thorsten Glauber die Jubilarin mit der entsprechenden Staatsmedaille aus.

Heute aber steht die Familie im Mittelpunkt. Zum Geburtstag gratulieren neben den Kindern Andreas und Doris, beide ebenfalls Ärzte, auch fünf Enkel und drei Urenkel.

