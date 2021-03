11:00 Uhr

Gefährlich: Unbekannte spannen in Neuburg Absperrband über die Straße

Das kann böse ausgehen: Unbekannte haben ein Absperrband über die Straße gespannt. Die Polizei Neuburg sucht nun Zeugen und mögliche Geschädigte.

In der Nacht von Montag auf Dienstag entfernten zwei bislang Unbekannte das an einem Anwesen in der Budweisstraße angebrachte Absperrband. Selbiges spannten sie über die Straße.

Polizei Neuburg sucht Zeugen: Wert hat etwas beobachtet

Die Polizei sucht Personen, die hierzu Hinweise liefern können. Sind Verkehrsteilnehmer durch das Absperrband gefährdet oder gar geschädigt worden? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110 in Verbindung zu setzen.

