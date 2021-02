vor 5 Min.

Gefährliches Überholen auf der B16 bei Neuburg: Plötzlich kommt ein Lkw entgegen

Ein Autofahrer überholt auf der B16 bei Neuburg gefährlich. Als plötzlich ein Lkw entgegen kommt, muss der Mann ausweichen. Dabei entsteht 10.000 Euro Schaden.

Ein 69-jähriger Kraftfahrer aus Bärnau war am Freitagmorgen gegen 6.50 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B 16 bei Neuburg in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs. Ein 35-jähriger aus Baar-Ebenhausen begann nach Angaben der Polizei mit seinem Auto den Sattelzug in einer langgezogenen Rechtskurve zwischen dem Kreisverkehr Münchener Straße und der Einmündung St.-Andreas-Straße zu überholen.

B16 bei Neuburg: Fast-Unfall nach gefährlichem Überholen

Während des Überholvorgang kam ein Lkw entgegen und der Autofahrer wich, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, nach rechts aus. Dabei streifte er die linke Seite des Sattelaufliegers, es entstand ein an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (nr)

