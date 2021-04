Gefräste Kinderzeichnungen: Unterstaller liefert von Dubai in die ganze Welt

Plus Der 29-jährige Michael Volkmann aus Unterstall hat sich mit gefrästen Kinderzeichnungen selbstständig gemacht und sein Büro mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bis dahin war es ein langer Weg.

Morgens in die Arbeit als Elektroniker, anschließend eine Stunde ins Fitnessstudio und wieder zurück an den Schreibtisch: Viel Freizeit blieb Michael Volkmann im vergangenen Jahr nicht, als er die ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit wagte. Heute leitet der Unterstaller das Unternehmen Drawnies in Dubai und liefert in Metall gefräste Kinderzeichnungen seiner Kunden in die ganze Welt.

Gefräste Kinderzeichnungen: Michael Volkmann aus Unterstall studierte Elektrotechnik

„Auf Dauer hätte mich ein Angestelltenverhältnis nicht glücklich gemacht“, erklärt der heute 29-Jährige. Daher studierte er zunächst Elektrotechnik in Regensburg. Schnell stellte er aber fest, dass auch dies ihn nicht vollständig erfüllen konnte. So arbeitete er wieder bei seinem Ausbildungsbetrieb. „Ich hatte einen sicheren Job, gute Arbeitsbedingungen und ein tolles Gehalt“, betont er. „Doch ich wollte mehr.“

Der Unterstaller Michael Volkmann ist nun beruflich in Dubai gelandet.

Als er sich über verschiedene Möglichkeiten zur Verselbstständigung informierte, überzeugte ihn schließlich das Dropshipping. „Ich bin also kein typischer Unternehmer“, erklärt Michael. Beim Dropshipping agiert er als ein Zwischenhändler, sodass er bei der Gründung seines Unternehmens keine große Investition tätigen muss. „Drawnies startete mit einem Budget von lediglich 1200 Euro“, verrät er.

Dafür investierte er umso mehr Zeit in seine Idee. „Die besten Ideen kamen mir durch Sport im Fitnessstudio“, verrät Volkmann. Diese habe er sich dann vor Ort auf dem Handy notiert und abends ausgearbeitet. „Manchmal saß ich dann noch fünf Stunden vorm Computer und habe programmiert. An anderen Tagen habe ich nur eine halbe Stunde ein YouTube-Video über Marketing angesehen oder auch mal gar nichts gemacht.“

Seine erste Geschäftsidee waren personalisierbare Holzuhren. Da er seine Kosten damit nicht decken konnte, ist das Projekt bis heute stillgelegt. „Rückschläge gehören für junge Unternehmer dazu und sind zweifelsfrei deprimierend“, gesteht er. „Andererseits habe ich viel daraus gelernt und ein solides Fundament an Wissen aufgebaut.“ Schnell fand er sein Geschäftsgeheimnis: Ein gutes Produkt müsse individuell sein, nicht schon um die Eckeerhältlich sein und vor allem einen emotionalen Hintergrund haben.

Selbstständigkeit: Wie kam Michael Volkmann aus Unterstall auf die Idee?

Was ihm nun noch fehlte, war die konkrete Idee. „Eigentlich verbrachte ich nur mit ein paar Freunden einen lustigen Abend“, erinnert sich der Unterstaller. Sein Neffe hatte ihm eine Zeichnung geschenkt, die er einem Freund zeigte. „Am Kühlschrank wollte ich sie nicht haben, da sie da nur ständig heruntergefallen wäre“, erzählte er seinem Freund. Dieser schlug vor, dass er sie doch aus Metall fräsen solle. Durch seine Aussage wurde die Geschäftsidee von Drawnies ins Leben gerufen und sogar eine Marktlücke gefunden. Wenn eine Kinderzeichnung eingesendet wird, setzt sie ein Designer für die Fräsung beim Lieferanten in eine Skizze um.

„Drawnies ist das weltweit erste Unternehmen, das so ein Produkt professionell verkauft“, sagt er stolz. Dennoch besteht auf dem Weltmarkt immer die Gefahr von Konkurrenz. „Darüber mache ich mir keine Sorgen“, betont Volkmann. „Alleine der Markt in Deutschland ist mit 83 Millionen Menschen nie gesättigt.“ Außerdem sei Drawnies derart speziell, dass die Konkurrenz klein bleibe. Sein Ziel: „Drawnie soll irgendwann einmal verwendet werden wie Tempo und Zewa für Taschen- und Küchentuch.“ Bis dahin ist es aber ein langer Weg.

Das Ziel des Unterstallers: „Drawnie soll irgendwann einmal verwendet werden wie Tempo und Zewa für Taschen- und Küchentuch.“ Foto: Michael Volkmann

Bisher konzentrierte sich Michael auf den englischsprachigen Markt. Seit Januar befindet sich sein Büro also „aus geschäftlichen Gründen“ nicht mehr in Deutschland, sondern im 33. Stock eines Hochhauses in Dubai. Ob bei der Kündigung des sicheren Jobs oder der Entscheidung, auszuwandern: „Ich habe nicht einen demotivierenden Spruch von Familie oder Freunden bekommen“, sagt Michael dankbar. Bis Dezember hatte er sich alleine um die Bearbeitung von Aufträgen, Social Media und Kundenmanagement gekümmert. Heute arbeitet er mit Mentoren vor Ort zusammen. „Ich wollte von Profis lernen und meine Mentoren spielen in der Champions League des Dropshippings“, erklärt er, ohne Namen nennen zu wollen.

„Wenn ich jemanden von Drawnies erzähle, bekomme ich sofort Gänsehaut“, sagt er stolz. Denn mit seinem Unternehmen verschenke er weltweit ein Lächeln, was neben dem geschäftlichen Selbstzweck zusätzlich motiviere. Es sei sogar schon vorgekommen, dass Leute auf der Website nicht bestellen wollten, weil sie die gefrästen Kinderzeichnungen als „zu schön, um wahr zu sein“ beurteilt hatten. Michael hatte in Ausnahmefällen dann auf eigene Kosten geliefert und im Gegenzug um eine positive Bewertung gebeten. „Ich habe seitenweise E-Mails von Müttern und Vätern bekommen, die sich bei Drawnies bedankten. Ich sitze dann vor meinem Rechner und denke mir: Oh, ist das schön. Und diese Rückmeldung von Fremden ist einfach toll.“

Unterstaller rät, bei Selbstständigkeit Infovideos auf Youtube zu nutzen

Wer in jungen Jahren selbstständiger Unternehmer werden möchte, dem rät Michael, kostenlose Informationsvideos auf YouTube zu nutzen. „Man braucht einfach Sitzfleisch, da führt kein Weg daran vorbei. Außerdem ist Aufgeben nie eine Option, selbst wenn die zehnte Geschäftsidee nicht funktioniert“, hebt er hervor. Am wichtigsten sei also die intrinsische Motivation. „Wer ständig Ausreden sucht, wird es nicht schaffen.“ Wer diese Tipps beachtet und die Grundsteine für sein Unternehmen gelegt hat, sollte sich nach einiger Zeit Rat von Experten suchen. „Erst wenn eine Sache perfektioniert ist, kann man darüber nachdenken, ein zweites Business oder Produkt zu entwickeln, sonst leidet das erste Produkt darunter.“

Genau das ist derzeit auch der Plan für Drawnies. In naher Zukunft möchte Volkmann professionelle Werbefotos und -videos machen sowie seinen Onlineshop in andere Sprachen übersetzen lassen, um einen größeren Markt erschließen zu können. „Ich freue mich auf die Zukunft und darauf, dass Drawnies weiter wachsen wird“, sagt der Unterstaller.

Homepage: Der englischsprachige Shop von Drawnies ist erreichbar unterwww.drawnies.com.

