05.09.2020

Geführte Wanderungen im Altmühltal

Bei den Eichstätter Wanderwochen erkunden die Teilnehmer zusammen mit Naturparkführern die schönsten Strecken rund um Eichstätt. Anmeldungen ab sofort möglich

Klare Luft, angenehme Temperaturen und die Bäume im bunten Blätterkleid – der Herbst ist die vielleicht schönste Zeit, um die Wanderschuhe zu schnüren. Die Eichstätter Wanderwochen vom 19. September bis 11. Oktober stehen unter dem Motto „Herbstzauber im Altmühltal“. Mit ausgebildeten Naturpark- und Gästeführern geht es auf die schönsten Strecken rund um die Bischofsstadt.

Pro Wochenende stehen samstags und sonntags zwei Touren zwischen fünf und zwölf Kilometern zur Auswahl. Die Teilnehmer wandern auf der Traum-Schlaufe Nr. 14 des Altmühltal-Panoramawegs oder erkunden Eichstätt von oben bei der Tour „Über den Dächern der Bischofsstadt“. Sagenhaftes offenbart sich bei „Mythen und Geschichten in und um Eichstätt“ und bei der Wanderung „Marterl, Taferl und die Ewigkeit“ begibt man sich auf die Spuren der Volksfrömmigkeit um Eichstätt, während man bei der Tour zu den „Großartigen Gärten Eichstätts“ durch Landschaft und Zeit lustwandelt.

Neu im Programm sind die Familienwanderungen durch den neu gestalteten KultURwald Eichstätt und entlang des Fossilienpfads Eichstätt. Am 11. Oktober schließt die Wanderung über die Waschette nach Wasserzell mit einer gemeinsamen Einkehr die Wanderwochen ab.

Und das sind die konkreten Termine:

Fossilienpfad Eichstätt am 19. September: Treffpunkt für die etwa vier- bis fünfstündige Familientour ist um 13 Uhr der Bahnhof Eichstätt-Stadt.

Taferl und die Ewigkeit – auf den Spuren der Volksfrömmigkeit um Eichstätt am 20. September: Treffpunkt Waisenhausparkplatz um 10.30 Uhr, Dauer mindestens vier Stunden; Länge zehn Kilometer.

großartigen Gärten Eichstätts am 26. September: Treffpunkt für die acht Kilometer lange Gartentour ist um 13.30 Uhr bei der Tourist-Info am Domplatz 8.

und Geschichten in und um Eichstätt am 27. September: Eine rund zehn Kilometer lange Tour durch die Altstadt und zu zauberhaften Ausblicken über Eichstätt und das Altmühltal. Der Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Tourist-Info am Domplatz 8.

Familienwanderung durch den KultURwald Eichstätt am 3. Oktober: Treffpunkt für die rund dreistündige Wanderung ist um 13.30 Uhr am Parkplatz beim Salesianum.

Eichstätt – Wanderung auf dem Schlaufenweg zum Altmühltal-Panoramaweg am 4. Oktober: Treff- und Ausgangspunkt ist am Parkplatz Hessental (Figurenfeld) zwischen Eichstätt und Landershofen. (Anfahrt mit der Stadtlinie möglich). Beginn der vierstündigen Wanderung ist um 10.30 Uhr, Länge etwa zwölf Kilometer.

Über den Dächern der Bischofsstadt – der herrliche Panoramaweg rund um Eichstätt am 10. Oktober: Die drei- bis vierstündige Wanderung misst etwa zehn Kilometer und beginnt um 13 Uhr bei der Tourist-Info Eichstätt.

Wanderung über die Waschette nach Wasserzell (mit Einkehr in Wasserzell) am 11. Oktober: Treffpunkt der vier- bis fünfstündigen Tour (zehn Kilometer) ist um 10.30 Uhr bei der Tourist-Info. (nr)

Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung bei der Tourist-Info Eichstätt bis spätestens 12 Uhr des Vortags notwendig. Kosten: 8 Euro Erwachsene, vier Euro Schüler und Studenten, Kinder unter elf Jahre frei.

