Gegen Testpflicht an Schulen: So lief die Kundgebung in Burgheim ab

Plus Rund 120 Menschen trafen sich in Burgheim, um gegen die Testpflicht an Schulen zu demonstrieren. Die Kundgebung verdeutlicht, dass das Thema Corona die Bevölkerung nicht nur bewegt – sondern auch spaltet.

Rund 120 Demonstranten trafen sich am Samstag, 17. April, beim Platz der Gänseliesel am Ufer des Burgheimer Leitenbaches. Schülerinnen und Schüler, begleitet von Eltern und Großeltern und Geschwister, protestierten gegen die Coronatest- und Maskenpflicht in den Schulen.

Gegen Testpflicht an Schulen: Demonstranten aus Rennertshofen, Ehekirchen und Neuburg beteiligen sich

Zu den überwiegend einheimischen Teilnehmern gesellten sich auch Gleichgesinnte aus Rennertshofen, Ehekirchen, Oberhausen, Neuburg und dem Donaumoos. Dazu kamen „Zaungäste“ auf der Südseite des Leitenbaches. Dabei wurde überaus deutlich, dass das Thema Corona die Bevölkerung nicht nur bewegt, sondern auch spaltet. Diese Entzweiung ist auch ein wesentlicher Grund, dass viele Bürger ihre Meinung nur anonym äußern. Die Aktivisten bezogen allerdings bereits im Vorfeld klar Stellung. Die Botschaften reichten vom Wunsch, wieder normal in die Schule gehen zu dürfen, bis zur grundgesetzlichen Forderung, die Würde des Menschen nicht anzutasten. Weitere sahen in der Testung gesunder Kinder gar ein Verbrechen.

Wie stark das Thema Test- und Maskenpflicht Schüler und Eltern beschäftigt, zeigen diese Plakate. Foto: Peter Maier

Als Jennifer Reiser, eine Organisatorin, die Kundgebung eröffnete, waren auch vier Polizeibeamte, zudem der Leiter des Katastrophenschutzes im Landratsamt, Matthias Hentschel, Burgheims 1. Bürgermeister Michael Böhm und 3. Bürgermeisterin Margit Kugler bei den Demonstranten. Burgheims Rathauschef erkannte in der Kundgebung „gelebtes Meinungs- und Versammlungsrecht“. Michael Böhm sah einen „Funken Berechtigung“ in der Aktion. Es gelte kritisch zu hinterfragen, ob man das Gießkannenprinzip bei den Kleinsten anwendet. „Ein Blick auf die ausgehängten Zettel zeigt, dass wir in unseren Kindern leben“, so Böhm.

Protest in Burgheim gegen Testpflicht an Schulen: Kundgebung endet mit einer Luftballonaktion

Klar und unmissverständlich ist die Forderung von Loisa auf ihrem Luftballon. Mama und Oma unterstützten sie dabei. Foto: Peter Maier

Die verschiedenen Statements kamen sowohl von Kindern als auch von Eltern. Ein Vater, der anonym bleiben will, erklärte im Gespräch, dass er sich ein 180 Seiten langes Urteil des Amtsgerichtes Weimar durchgelesen hat. Die Richter entschieden nach Anhörung von drei Experten, dass die Masken- und Testpflicht gegen das Grundgesetz vorstoßen und auch keinerlei Sinn mache. Das Bundesland Thüringen habe das Urteil ignoriert. Die Amtsrichter seien sogar verklagt worden. Die neunjährige Loisa berichtete, dass sie bereits zweimal wöchentlich getestet wurde und die Prozedur sehr unangenehm sei. Ihre Klasse besteht aus 17 Schülerinnen und Schülern. „Bis alle getestet sind, vergeht fast eine Schulstunde“, so die Schülerin. Ihre Oma, eine Heilpraktikerin aus dem Donaumoos, bezweifelt ob der Test sein muss. Ihrer Ansicht nach werden Kinder nicht krank. Sinnvoll seien Tests bei Symptomen, wie das Beispiel in der Schweiz zeige.

Nach einer Stunde Kundgebung läutet eine Luftballonaktion das Finale ein. Die Kinder schickten die Ballone mit Zetteln, auf denen ihre Wünsche standen, in den Himmel über Burgheim. „Wenn Finder der Zettel diese ins Netz stellen, hätten wir unser Ziel erreicht“, so die Organisatorinnen. Polizei und Katastrophenschützer zeigten sich mit dem coronagerechten Verlauf der Kundgebung sehr zufrieden.

Lesen Sie dazu auch: