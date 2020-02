vor 29 Min.

Gegen das Vergessen

Die Übergabe des Rekordspendenschecks in Höhe von 48.535 Euro von den Verantwortlichen der Wilhelm-Frankl-Kaserne an den Bezirksgeschäftsführer von Oberbayern, Artur Klein.

Im Landkreis kommt eine große Summe für die Kriegsgräberfürsorge zusammen. Warum deren Arbeit wichtig ist

In der Wilhelm-Frankl-Kaserne in Neuburg hat der Dankempfang für die Haus-, Friedhof- und Straßensammlung im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge des Bezirksverbandes Oberbayern stattgefunden. Dieser richtete sich an Bundeswehrangehörige der Standorte Neuburg und Manching sowie die Krieger-, Soldaten- und Reservistenvereine im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Von Bezirksgeschäftsführer Artur Klein wurde der Gastgeber und Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74, Oberstleutnant Gordon Schnitger, begrüßt. Zugleich wurde der Spendenscheck überreicht, der 2019 mit einem Betrag von 48.535 Euro eine neue Rekordsumme erreichte. Einige Soldaten und Vereinskameraden wurden für ihre Sammlungserfolge mit Danknadeln und Urkunden ausgezeichnet. Die Sammler im Landkreis erzielten immerhin den fünften Platz von den 20 Kreisverbänden in Oberbayern.

Hierbei waren insgesamt 3125 Sammler im Bezirksverband Oberbayern tätig, die einen Gesamtbetrag von 811.403 Euro für die Kriegsgräberfürsorge aufbringen konnten. Am 16. Dezember 2019 konnte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge das 100-jährige Bestehen feiern. 832 Kriegsgräberstätten in 46 Ländern mit 2,8 Millionen Toten werden vom Volksbund gepflegt.

2020 schreiben wir 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg. Nach den letzten Zeitzeugen stirbt auch die Kriegskindergeneration aus und damit die Menschen, die einen direkten Bezug zu den Kriegstoten haben. Die Frage, ob die Kriegsgräberfürsorge noch notwendig ist, wurde bejaht. Der Schwerpunkt wird daher auch auf die Besuche der Kriegsgräberorte und der Schulklassen gelegt, die durch einen Besuch beteiligt werden sollen. Aus dem Geschichtsunterricht in den Schulen sind nur die Zahlenbilanzen zu lesen, die fast nicht zu begreifen sind. Der Besuch einer Kriegsgräberstätte ist somit reale Geschichte, die Einzelschicksale nachhaltiger als der Geschichtsunterricht vermitteln kann. (nr)

