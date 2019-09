15:42 Uhr

Gegen die Nachwuchsprobleme im Handwerk

Freisprechung: 54 junge Handwerker bekamen in der Großen Dürnitz im Neuburger Schloss ihren Gesellenbrief.

Von Julia Abspacher

Handwerk hat goldenen Boden, nach wie vor: Trotz Nachwuchsproblemen und Fachkräftemangel konnte die Kreishandwerkerschaft am vergangenen Sonntag ein positives Zeichen für die Zukunft setzen. 54 Junggesellinnen und Junggesellen aus dem ganzen Landkreis sprach Kreishandwerksmeister Hans Mayr im festlichen Rahmen in der Großen Dürnitz im Neuburger Schloss frei und überreichte ihnen ihre Gesellenbriefe.

Der Einladung zum Festakt waren neben den Junghandwerkern und ihren Familien und Lehrern, allen voran Wendelin Ferstl als Leiter der Staatlichen Berufsschule in Eichstätt, auch zahlreiche Politikvertreter gefolgt, darunter Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber, Landrat Peter von der Grün, Bezirksrätin Martina Bauer und der Neuburger Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, sowie zahlreiche weitere Bürgermeister aus der Region, die den Junggesellen ihrer Gemeinden gratulierten. Für die gelungene musikalische Umrahmung sorgte ein Quintett der Stadtkapelle.

Handwerk im Kreis: Rückgang des Nachwuchses um zwei Prozent

Nach wie vor haben die Betriebe im Kreis und ganz Bayern Probleme, junge Menschen zu finden, die einen der zahlreichen abwechslungsreichen Handwerksberufe erlernen wollen. In diesem September starteten rund zwei Prozent weniger in den Handwerksunternehmen ins Berufsjahr als noch im Vorjahr. Für Mayr eine traurige Entwicklung: „Viele Probleme können eben nur von einem Handwerker gelöst werden, der sich auskennt und der weiß, wie es geht.“ Außerdem biete zurzeit gerade das Handwerk beste Karrierechancen, hierfür müsse die Akzeptanz in der Gesellschaft erhöht werden.

Für von der Grün ist das Handwerk im Landkreis ein wichtiger Standortfaktor. „Sie haben sich für Berufe mit Zukunft entschieden. Und das Ende der beruflichen Reise ist mit Ihrer Gesellenprüfung sicher noch nicht erreicht.“ Diese Meinung vertrat auch Gmehling in seinem Grußwort: „Sie haben die Grundlage gelegt und Sie können darauf aufbauen. Unsere Handwerksbetriebe im Landkreis bieten höchste Qualität und stellen das Rückgrat unserer Wirtschaft dar.“

Handwerk im Kreis: Silberne Ehrennadel für Neuburger Friseurmeister

Vier der Nachwuchshandwerker, die an diesem Tag ihren Gesellenbrief erhielten, taten sich durch besonders gute Leistungen hervor und wurden hierfür besonders prämiert. Melanie Ruisinger (Friseurinnung), Benedict Schuler (Bauinnung), Lucas Krell (Spengler- Installateur- und Zentralheizungsbauerinnung) sowie Luisa Stemmer (Schreinerinnung) erzielten in diesem Jahr die besten Prüfungsergebnisse. Ein wenig weiter im Berufsleben ist Friseurmeister Walter Binknus aus Neuburg. Er wurde mit der Silbernen Ehrennadel der Handwerkskammer für München und Oberbayern ausgezeichnet für sein drei Jahrzehnte dauerndes Engagement als Prüfungsvorsitzender und Lehrlingswart der Friseurinnung.

