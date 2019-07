Gehab‘ dich wohl, Badestube!

Plus Nach diesem Schloßfest ist Schluss. Die Badestube gibt es heuer das letzte Mal. Das warme Bad im Zuber und die massierenden Hände werden nicht nur die Stammgäste vermissen.

In der Badestube auf dem Neuburger Schloßfest herrscht eine ganz besondere Stimmung: leicht frivol, ein bisschen lasziv, aber immer mit der richtigen Mischung aus Humor und Ironie. Gut gebaute junge Männer, die „oben ohne“ den Damen den Nacken massieren und hübsche Mägde, die den Männern ordentlich den Kopf waschen. Dazu wird gesungen, getanzt und gelacht. Immer wieder ziehen Gruppen hinein in den Hof der Badestube, um den Badenden, den Angestellten, aber auch den Gästen spontan ein Ständchen zu singen. Und natürlich gibt es deftige Brotzeiten und jede Menge Wein.

Andreas Eubel (im Zuber hinten rechts) und Christian Palt (hinten links) sind Stammgäste. Sie lassen sich an jedem Schloßfesttag von den Bademägden verwöhnen. Und natürlich gehört auch das ein oder andere Gläschen Wein dazu. Bild: Gloria Geissler

Am kommenden Wochenende geht die Badestube ins große Finale, denn nach dem diesjährigen Schloßfest ist Schluss. Das Ende des leicht bekleideten Badespaßes ist besiegelt. Auf dem nächsten Schloßfest in zwei Jahren wird es die Badestube nicht mehr geben. 18 Jahre, nachdem der erste Zuber in der Altstadt aufgebaut wurde, schließt die Badestube ihre Pforten. Die Mannschaft – stattliche 30 Leute – verabschieden sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen war die Badestube für die vier Familien Linden, Rein, Meilinger und Klop–fleisch nach so vielen Jahren zu einer zweiten Heimat geworden, zum anderen steckt viel Arbeit hinter den Kulissen.

In der Badestube gibt es auch immer einen Schuss Voyeurismus

Nicht nur Stammgästen wie Andreas Eubel und Christian Palt wird die Badestube fehlen. Sie ist einzigartig, eine ganz besondere Einrichtung, verbunden mit einem Schuss Voyeurismus. Schloßfest-Mitbegründer Fritz Seebauer hatte die Badestube 1991 ins Leben gerufen. Er wollte zeigen, wie damals – zu Zeiten des Pfalzgrafen Ottheinrich – gebadet wurde. Denn in den Badehäusern der Renaissance wurde nicht nur gebadet, geschwitzt, gereinigt und manchmal geheilt – es wurde gegessen, getrunken und gelacht.

Der Gründer der Badestube Fritz Seebauer (stehend) mit Enkelin Katja auf dem Arm, daneben Sandra Linden mit Sohn Bernhard. Inzwischen arbeiten auch die Kinder in der Badestube mit. Klaus Stempfle ernannte Seebauer zum „Jungbader“. Bild: Sandra Linden

Mit einem Zuber im „Josefhaus“ zu Demonstrationszwecken fing alles an. „Da hat sich kaum einer reingesetzt“, erinnert sich Sandra Linden, die als Stieftochter Seebauers inzwischen die Organisation übernommen hat. Mit dem Umzug ins „Loiblhaus“ änderte sich das. Immer mehr Gäste buchten die Zuber, um sich von den Händen der Bademägde oder Bader im schaumigen Wasser verwöhnen zu lassen und dazu ein Gläschen Wein zu trinken. Wer möchte, kann im Anschluss in der Sauna weiterschwitzen und sich massieren lassen. Dazu tragen die Badenden einen Lendenschurz aus Leinen, moderne Badehosen sind genauso verboten wie ganz nackte Tatsachen.

200 Personen werden in der Badestube pro Schloßfest-Wochenende gewaschen

Zum diesjährigen Schloßfest waren die Badetermine bereits vor den ersten Fanfarenklängen ausgebucht. „Rund 200 Personen werden von uns an jedem Schloßfest-Wochenende gewaschen“, erzählt Sandra Linden. Ein wahrer Kraftakt – der am kommenden Wochenende sein Ende findet. Das „Loiblhaus“ wird zum Stadtarchiv umgebaut, für die Badestube ist damit kein Platz mehr. Der Verkehrsverein hatte Linden zwar einige alternative Standorte angeboten, aber keiner bekam den Zuschlag. „Unsere gesamte Logistik ist auf das „Loiblhaus“ zugeschnitten: die Holzlatten für die Sauna, die Leitungen für die Zuber, der Warmwasserboiler. An einem neuen Ort müssten wir ganz viel neu anschaffen“, erklärt Sandra Linden, „aber dazu haben wir weder das Geld noch die Kraft“. Obwohl ihr die Badestube sehr am Herzen liegt, sei sie froh, wenn sie nun ein Ende nehme. „Ich hoffe, die Waschmaschine hält nächstes Wochenende noch durch, dann darf sie kaputt gehen.“ Den großen Reibach habe man mit der Badestube nicht machen können. „Wir waren schon froh, wenn ein kleines Taschengeld heraussprang“, sagt die Neuburgerin. Aber um das Herzensprojekt von Fritz Seebauer am Leben zu erhalten, habe sie den Aufwand gerne in Kauf genommen.

Mit dem Ende des Schloßfestes 2019 kommt auch das Ende der Badestube. Video: Gloria Geissler

Waren es in den Anfangsjahren, in denen das Wasser noch mit einem Eimer und einer Menschenkette in den Zuber gefüllt wurde, eher körperliche Kraftanstrengungen, sind es nun Auflagen, Vorschriften und sonstige Regularien, die ihr den letzten Nerv rauben.

Weder Fritz Seebauer noch Sandra Linden saßen übrigens selbst jemals im Zuber. Das wird sich spätestens am Sonntag ändern. Dann wird zumindest die Junior-Chefin ein Bad nehmen müssen – freiwillig oder unfreiwillig.