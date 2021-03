vor 17 Min.

Geisenfeld: Versuchter Trickbetrug per Telefon

Ein 77-jähriger Geisenfelder wurde Opfer eines versuchten Trickbetrugs per Telefon.

Ein Rentner aus Geisenfeld wurde Opfer eines versuchten Trickbetrugs. Er bemerkte den Betrug und erstattete Anzeige.

Ein 77-jähriger Rentner aus Geisenfeld erhielt gestern Nachmittag einen Anruf, bei dem der Anrufer nichts Gutes im Schilde führte. Der Täter nannte am Telefon zuerst keinen Namen und sprach den Geisenfelder mit seinem Familiennamen an. Da der Angerufene glaubte, die Stimme von seinem Nachbarn erkannt zu haben, sprach er den Anrufer mit dem Vornamen seines Nachbarn an.

Der Rentner bemerkte den versuchten Trickbetrug und erstattete Anzeige bei der Polizei

Der Täter nutzte diesen Hinweis geschickt und gab sich als sein Nachbar aus. Hierbei sagte der Täter, dass er sich in einer misslichen Lage befinde und schnell Geld benötige. Er sei verhaftet worden und sein Anwalt brauche das Geld für die angebliche Kaution, damit er wieder auf freien Fuß komme. Der rüstige Pensionär bemerkte schnell die Lügengeschichte und handelte vollkommen richtig: Er beendete das Gespräch, legte einfach auf und erstattet Anzeige bei der Polizeiinspektion Geisenfeld. (nr)

Präventionshinweise stellt die Polizei bereit unter www.polizei-beratung.de

Lesen Sie auch:

Themen folgen