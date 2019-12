vor 37 Min.

Geistliche Musik bei Audi

Besinnliches in der Auslieferungshalle

Von Elke Böcker

Auch dieses Jahr ließ sich in der festlich geschmückten Auslieferungshalle im Audi Forum anlässlich des sehr gut besuchten Weihnachtskonzertes etwas von der eigentlichen Adventszeit verspüren – jenseits von Hektik und Konsum. Unter der Leitung von Martin Steidler brillierte die Audi-Jugendchorakademie gemeinsam mit der Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus). Die Solisten Sophie Klußmann (Sopran), Sophie Harmsen (Mezzosopran), Patrick Grahl (Tenor) und der kurzfristig eingesprungene Matthias Winckhler (Bariton) verliehen dem Abend ganz besondere Glanzpunkte.

In der Weihnachtszeit berühre Musik ganz besonders die Herzen und schaffe Gemeinschaft. In Zeiten des Umbruchs und der Veränderung sei die Verbindung zwischen Menschen besonders wichtig – so Brigitte Urban, Leiterin Kulturmanagement, in ihrer Begrüßung. Die angesprochene zu Herzen gehende Berührung und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, ja gar von Geborgenheit, ließen im Anschluss die Künstler des Abends Wirklichkeit werden – zumindest für die Stunden des anspruchsvollen Konzerts.

Der stimmungsvolle Abend war der geistlichen Weihnachtsmusik gewidmet und so gelangten die Gäste in den Genuss des ersten Teils von Georg Friedrich Händels „The Messiah“. Mit dem populären Oratorium konnten Chor, Solisten und die Akamus-Instrumentalisten ihr facettenreiches Können, ihre souveräne, fein abgestimmte Zusammenarbeit und ihre emotionale Kraft zu Gehör bringen. In prächtiger Klangfülle des Chores, subtilem Ausdruck von Akamus und präziser Intonation der vier Solisten erklangen die alttestamentlichen Texte, die Jesu Kommen ankündigen und seine Geburt verheißen.

Nach der Pause bezauberte dann Sophie Klußmann in schwebender Leichtigkeit mit Wolfgang Amadeus Mozarts Motette „Exsultate, jubilate“. Der wohl disponierte Jugendchor ließ gemeinsam mit allen Solisten Carl Philipp Emanuel Bachs „Magnificat“ erklingen. Es folgte Händels herrliches „Hallelujah“, Bachs „Ich steh an deiner Krippen hier“ in einer Bearbeitung des 20. Jahrhunderts und weitere berührende Weihnachtslieder. Mit „Stille Nacht“ wurden die Gäste in die letzte, hoffentlich friedliche Adventswoche geleitet.