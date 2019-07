vor 40 Min.

Geld der Eltern veruntreut: Zweieinhalb Jahre Haft

Für Neuburger Amtsgericht steht fest: Ein 61-Jähriger hat fast 100.000 Euro seiner Eltern für eigene Zwecke ausgegeben. Verteidiger kündigt „zweite Runde“ an.

Von Dorothee Pfaffel

„Eindeutiger geht es kaum“, sagte Richter Christian Veh in seiner Urteilsbegründung. Kurz zuvor hatte er am Neuburger Amtsgericht einen 61-Jährigen der Untreue in sechs Fällen schuldig gesprochen. Zwei Jahre und sechs Monate Haft lautet die Strafe. Der Mann aus dem Landkreis soll die Generalvollmacht seiner Eltern missbraucht und 2016/2017 fast 100.000 Euro von deren Konten für sich selbst abgezwackt haben (wir berichteten). Der Angeklagte selbst und sein Verteidiger sehen die Sache jedoch völlig anders. Sie forderten einen Freispruch und kündigten bereits an, ein anderes Urteil nicht zu akzeptieren.

Staatsanwalt Thorsten Schalk hatte in seinem Plädoyer sogar eine noch härtere Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten gefordert. Der Schaden und der Vertrauensbruch seien massiv, sagte Schalk. Erschwerend komme hinzu, dass der 61-Jährige gewerbsmäßig gehandelt habe. Verteidiger Markus Weber hingegen war der Ansicht, dass die Anklageschrift nach und nach gebröckelt sei. Sein Mandant habe erhebliche Aufwendungen für seine Eltern getätigt – und zwar in Höhe von 178.000 Euro, also weit mehr, als er veruntreut haben soll. Der 61-Jährige habe seine Eltern geliebt und sich um sie gekümmert. Er habe ihren Umzug aus Rheinland-Pfalz zurück nach Neuburg organisiert, habe ihnen bei der Finanzierung einer Eigentumswohnung geholfen und er habe die Beerdigung nach dem Tod des Vaters abgewickelt. Circa 20 Mal sei der Angeklagte allein im Jahr 2017 von seinem aktuellen Heimatort in Hessen nach Neuburg gefahren. Zum Beweis legten Angeklagter und Verteidiger ein Kassen- sowie ein Fahrtenbuch vor.

Amtsgericht Neuburg: Für Richter Veh ist der Fall eindeutig

Diese „Beweismittel“ beeindruckten Richter Veh und seine beiden Schöffen allerdings wenig. Eine Summe von 50.000 Euro zum Beispiel – Geld, von dem der Angeklagte behauptet, es dem Vater gegeben zu haben – sei nachträglich ins Kassenbuch eingefügt worden, ist Veh sich sicher. Dies sei an den unterschiedlichen Schriftbildern zu erkennen, erklärte der Richter. „Sie als erfahrener Kaufmann hätten sich eine solche Summe bei derart zerrütteten Familienverhältnissen quittieren lassen. (...) Dieses Geld wurde dem Vater nie ausgehändigt.“ Veh sah es als erwiesen an, dass die Gelder, die der Angeklagte von den Konten der Eltern entnommen hat, nicht für die Eigentumswohnung verwendet worden seien, da die Abhebungen und Überweisungen zum Teil lange vor dem Begleichen der Rechnungen stattgefunden hätten. Zudem hätte der 61-Jährige im Vorfeld nicht wissen können, dass er ein halbes Jahr später Unkosten für eine Beerdigung würde tragen müssen, führte der Richter seine Argumente näher aus. „Sie können vielleicht andere täuschen, aber nicht dieses Gericht.“

Das Einzige, was für den Angeklagten spreche, waren Veh und der Staatsanwalt sich einig, sei, dass der Mann nicht vorbestraft ist. Schuldeinsicht zeigte er bis zum Schluss keine. Nun muss der 61-Jährige nicht nur zweieinhalb Jahre ins Gefängnis, sondern auch Wertersatz in Höhe der knapp 100.000 Euro leisten. Es sei denn, die zweite Instanz entscheidet anders. Das Urteil ist nämlich noch nicht rechtskräftig. Und Verteidiger Weber sagte schon in seinem Plädoyer vor dem Schuldspruch, dass er und sein Mandant, wenn nötig, in die „zweite Runde“ gehen werden. Eine Woche bleibt den Beteiligten Zeit, Berufung oder Revision einzulegen.

Zwei Zeugen sollen vor dem Amtsgericht Neuburg eine Falschaussage gemacht haben

Weber kündigte auch noch etwas anderes an: Er überlege, zwei Zeugen wegen Falschaussage anzuzeigen, sollte die Staatsanwaltschaft keine Ermittlungen aufnehmen. Die eine Zeugin, die Betreuerin der Mutter, hatte am ersten Verhandlungstag erzählt, es sei keine Kommunikation mit dem Angeklagten möglich gewesen. Der andere Zeuge, ein ehemaliger Bankangestellter, hatte ausgesagt, dass eine bestimmte Summe Geld, um die der Angeklagte seine Eltern einmal gebeten hatte – 3600 Euro für seine Hochzeit – nicht zurückgezahlt worden sei. Gegen Beides verwehrt sich der Angeklagte.

Ursprünglich hatte der Vorwurf der Staatsanwaltschaft „Untreue in zwölf Fällen und Anstiftung zur Ausstellung eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses“ gelautet. Einige Anklagepunkte waren jedoch im Laufe des Verfahrens eingestellt worden, weil sie beim Urteil nicht ins Gewicht gefallen wären. Ein Arzt aus der Region ist bereits rechtskräftig verurteilt, weil er die Testierfähigkeit der mittlerweile demenzkranken Mutter des 61-Jährigen bescheinigt hatte, ohne diese untersucht zu haben.

