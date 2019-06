vor 40 Min.

Geld für Bildung

Vom Weltladen übergaben (v. l.) Klaus Ehneß und Edeltraud Steiner die Spende an Heinz Bader und Sabine Resch vom Verein „share for smiles e.V“.

Weltladen hilft Kindern in Afrika

Von Brigitte Clemens

Vielleicht hängt er ja sogar in einer Neuburger Wohnung, der Afrikakalender 2019? Man kann ihn im Weltladen Neuburgs, einem Fachgeschäft für Fairen Handel erwerben. Wer dort einkauft, trägt nicht nur dazu bei, dass mehr Gerechtigkeit in den Handelsbeziehungen zwischen den Ländern des Globalen Südens und des Nordens „gelebt“ wird, sondern unterstützt mit dem Reinerlös des Weltladens, in dem alle ehrenamtlich tätig sind, 10 Projekte im Jahr. Die Vorsitzende des Weltladens e.V., Edeltraud Steiner und Kassier Klaus Ehneß, freuten sich, 500 Euro nun an „share for smiles e.V.“ übergeben zu können, einem Verein, der Bildungsprojekte in Subsahara-Afrika mit Schwerpunkten in den Ländern Botsuana, Kenia und Sambia unterstützt und sich so für nachhaltige Perspektiven bedürftiger Kinder einsetzt.

Dessen Kassier, Heinz Bader aus Ingolstadt, nahm mit der Schriftführerin Sabine Resch den Scheck freudig in Empfang. Das Geld kommt in vollem Umfang einem Kinderheim für Mädchen in Kenia zugute. „Es sind immer private Kontakte zu den einzelnen Projekten, die wir unterstützen“, erzählte Bader. Dort wird nun vor Ort „Solarthermie“ auf den Weg gebracht, das heißt, die Wassertanks, die bisher mit Strom erhitzt wurden, bekommen nun Solarwassererhitzer.

