03.01.2020

Geld für den Straßenausbau in Neuburg

Stadt erhält Zuschuss von 100.000 Euro

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen baut die Stadt Neuburg den Verbindungsweg zwischen dem Wolfgang-Wilhelm-Platz und Am Graben barrierefrei aus. Die Ausbaulänge des neuen Geh-/Radwegs beträgt etwa 95 Meter und die Ausbaubreite 2,50 Meter. Dazu hat die Regierung von Oberbayern der Stadt Neuburg eine Zuwendung von insgesamt 205.000 Euro in Aussicht gestellt und in einer ersten Rate 100.000 Euro bewilligt, heißt es in einer Pressemitteilung der Regierung von Oberbayern.

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat stellt die Zuwendungen aus Mitteln des Kfz-Steuerersatz-Verbundes im Rahmen des vom Bayerischen Landtag festgesetzten Finanzausgleichs bereit. Die Auszahlung erfolgt entsprechend dem Baufortschritt. Die Gesamtkosten sind mit rund 487.000 Euro veranschlagt. Die Regierung von Oberbayern wird hier als Förderbehörde tätig, die Bauausführung verantwortet weiterhin der Bauherr. (nr)

