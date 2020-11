14.11.2020

Geldgeschenk für Vereine

Johannes Mack von der Kanzlei Dr. Spann übergab den Spendenscheck an den Burgheimer Bürgermeister Michael Böhm.

Rechtsanwaltskanzlei übergibt 3000 Euro an sechs Burgheimer Vereine

Eine Überraschung gab es für sechs Burgheimer Vereine. Mit einem Gesamtbetrag von 3000 Euro würdigt die Kanzlei Dr. Spann aus Wertingen die Jugendarbeit der Burgheimer Vereine. Überbringer der freudigen Nachricht war der gebürtige Burgheimer, Johannes Mack, der seit Anfang 2019 Partner in der Kanzlei ist. „Die Spende ist quasi als Starthilfe für die Jugendarbeit in Burgheim gedacht“, erzählte Johannes Mack dem Burgheimer Bürgermeister Michael Böhm. Weil die Vereine in diesem Jahr quasi keine Einnahmen hatten, da Feste und Veranstaltungen größtenteils weggebrochen sind, kommt die Spende wie gerufen.

Das Geld teilen sich die Marktmusikkapelle Burgheim, der TSV Burgheim 1920, die Schützenfreunde 1870, der Radfahrerverein 1899, die Feuerwehr Burgheim sowie die Ministranten und der Kinderchor St. Cosmas und Damian. (tbb)

