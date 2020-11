vor 35 Min.

Gemeinde übernimmt Kosten für Waldbad

In Oberhausen tagte das Gremium ausnahmsweise an einem Samstag. Die Räte billigten unter anderem die Übernahme der Kosten für eine „wertvolle Freizeiteinrichtung“

Von Manfred Dittenhofer

Am vergangenen Wochenende traf sich der Oberhausener Gemeinderat zu einer zweitägigen Klausurtagung, die am Freitag begann und am Samstagnachmittag mit einer öffentlichen Gemeinderatssitzung endete. Unter anderem erhielten die Gemeinderäte Informationen zum Baurecht und diskutierten über zukünftige Projekte.

Bürgermeister Fridolin Gößl verband die Klausur mit einer Gemeinderatssitzung, da sowohl die Verwaltung wie auch der Gemeinderat mit dem Bürgerentscheid um das Gewerbegebiet an der Sinninger Straße in Oberhausen beschäftigt ist. In der Sitzung wurden einige Bauangelegenheiten abgehandelt. Neben kleineren privaten Baumaßnahmen und Anträgen billigte der Gemeinderat einstimmig die Änderungen im Bebauungsplan Kreut. Und da die Änderungen eher kleinerer Natur sind, wie eine Erweiterung der Gewerbeflächen um 600 Quadratmeter und verschiedene Nutzungen von Betriebsleiterwohnungen, wurde die Verwaltung beauftragt, den Plan in die öffentliche Auslegung zu bringen.

Außerdem übernimmt die Gemeinde wieder die Strom- und Wasserkosten des Waldbades in Oberhausen. Für Wasser, Abwasser und Strom kamen im vergangenen Jahr Kosten in Höhe von knapp 10.700 Euro zusammen. Für die Übernahme dieser Ausgaben stimmten alle Gemeinderäte.

Bürgermeister Fridolin Gößl dankte den Akteuren des Vereins, der das Freibad am Laufen hält. Vor allem während des Corona-Sommers, in dem viele den Urlaub zu Hause verbracht hätten, sei das Bad eine wertvolle Freizeiteinrichtung gewesen, so auch Gemeinderat Markus Edenhofer.

In zweieinhalb Jahren läuft der Stromvertrag der Gemeinde Oberhausen aus. Die entsprechende Konzession wird nun neu angeboten. Sollten sich mehr als ein Bewerber für die Belieferung der Gemeinde mit elektrischer Energie interessieren und bewerben, muss die Gemeinde ein Ausschreibeverfahren durchführen. Bei der Komplexität derartiger Verträge würde die Gemeinde wohl juristische Expertise benötigen, so Bürgermeister Fridolin Gößl.

